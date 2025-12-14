[공식발표]"J리그는 韓 감독에 관심없다" 명문 감바 오사카, 88년생 독일 초보감독 '파격 선임'

기사입력 2025-12-14 08:41


출처=감바 오사카 홈페이지 캡쳐

출처=감바 오사카 홈페이지 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]국내 감독이 일본 무대에 입성할 거란 소문이 무성하지만, 정작 J리그는 관심이 없는 모양이다.

J리그 명문 감바 오사카는 13일, 독일 출신 옌스 비싱 전 레드불 잘츠부르크 수석코치(37)를 차기 사령탑으로 선임한다고 공식발표했다.

깜짝 선임이다. 비싱 감독은 1988년생의 젊은 나이로 감바와 계약하기 전까지 프로팀을 지휘한 적이 없다. 보루시아 묀헨글라트바흐 수비수 출신으로 파더보른, 뒤스부르크를 거쳐 2014년 은퇴한 후 독일 하부리그 클럽인 기벤베크에서 지도자 생활을 시작했다. 5년간 기벤베크에서 활동한 비싱 감독은 이후 묀헨글라트바흐 U-23팀 감독을 맡았고, PSV 에인트호번, 벤피카, 잘츠부르크 등 명문구단에서 수석코치로 재직했다. 37세의 나이로 아시아에서 처음으로 프로 감독 커리어를 이어나갈 예정이다.

감바는 2023년부터 2025년까지 3년간 레알 마드리드 유스 감독 출신인 다니 포야토스(47·스페인)에게 지휘봉을 맡겼다. 지난 3년간 J1리그에서 16위, 4위, 9위를 하며 성적이 신통치 않았지만, 수뇌부는 또 유럽 출신의 지도자를 택했다.


최근 J리그 구단이 해외 지도자를 선임하는 횟수가 늘어나는 추세다. 요코하마 F.마리노스는 2025시즌을 앞두고 전 첼시, 잉글랜드 대표팀 수석코치 출신인 스티브 홀랜드(55·잉글랜드) 감독을 선임했다.

2025시즌 가시와 레이솔은 리카르도 로드리게스 감독(51·스페인) 체제로 준우승을 차지했고, 감바의 오사카 라이벌인 세레소는 지난해 엔제 포스테코글루 전 노팅엄 포레스트 감독 사단 출신인 아서 파파스(45·호주)를 사령탑으로 선임했다.

산프레체 히로시마는 2022년부터 2025년까지 4년간 미카엘 스키베 감독(60·독일)에게 지휘봉을 맡겼다. 스키베 감독은 2022년과 2024년 J리그 올해의 감독상을 수상했다. 지난시즌엔 J리그 컵과 일본 슈퍼컵에서 우승을 이끌었다. 대한민국 국가대표 센터백 김주성이 히로시마 소속이다.

J리그 최고의 외인 지도자로 꼽히는 스키베 감독은 현재 공석인 비셀 고베 차기 사령탑 유력 후보로 거론되고 있다. 일본 최고의 부자구단인 고베는 최근 일부 국내 지도자와도 링크됐다.


로이터연합뉴스

J리그 사정을 잘 아는 관계자는 지난달 본지와 만난 자리에서 "최근 국내 지도자의 J리그행 루머는 소문이거나 관심 수준 정도라고 이해하면 된다"며 "실제 협상을 진행하더라도 높은 연봉은 걸림돌이 된다. J리그 구단은 해외의 이름값있는 지도자가 아닌 이상 J리그에서 검증이 안된 지도자에게 거액의 연봉을 쓸 생각 자체를 하지 않는다"라고 현재 분위기를 전했다.

이 관계자는 "포스테코글루 전 요코하마 감독의 성공 사례를 바탕으로 최근엔 유럽 등 해외에서 잠재력이 있는 지도자에게 눈을 돌리고 있다. 홀랜드 등 유럽 출신 지도자들도 J리그를 '기회의 장'으로 여기고 있다"라고 밝혔다.

포스테코글루 감독은 2018년부터 2021년까지 요코하마 F.마리노스를 맡아 2019년 J1리그 우승을 이끌었다. 화끈한 공격 축구를 성과를 낸 포스테코글루 감독은 2021년 스코틀랜드 명문 셀틱에 선임돼 2022~2023시즌 도메스틱 트레블을 이끄는 성공 신화를 썼다. 이런 지도력을 바탕으로 2023년 손흥민이 몸담은 토트넘 홋스퍼(잉글랜드) 사령탑으로 부임했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

