[속보]홍명보호 내년 3월 美서 과테말라와 친선전 추진, 日도 후보…현지…

[속보]홍명보호 내년 3월 美서 과테말라와 친선전 추진, 日도 후보…현지매체 보도

기사입력 2025-12-16 09:20


◇사진제공=대한축구협회

AFP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 홍명보호가 내년 3월 다시 미국 원정길에 오를 가능성이 제기됐다.

과테말라 축구매체 풋볼케찰은 16일(한국시각) '한국과 일본이 내년 3월 과테말라 대표팀과 친선경기를 갖기를 원하고 있다. 이 경기가 성사된다면, 과테말라 대표팀에겐 매우 중요한 기회가 될 것'이라고 전했다.

한국의 내년 3월 친선경기 일정은 아직 확정되지 않았다. 대한축구협회가 지난 6일 2026 북중미월드컵 본선 조추첨식을 마친 뒤 친선경기 상대를 물색 중이나, 아직까지 윤곽은 드러나지 않고 있다. 일본은 3월 31일 영국 런던 웸블리스타디움에서 잉글랜드와 친선경기가 확정돼 있다.

홍명보호는 지난 9월 미국 원정 친선경기를 소화한 바 있다. 당시 홈팀 미국에 2대0 완승을 거뒀고, 멕시코와는 난타전 끝에 2대2 무승부를 기록한 바 있다. 본선 경기 장소가 멕시코 과달라하라, 몬테레이로 확정된 가운데, 가장 비슷한 여건을 가진 미국 중서부 지역에서의 경기는 홍명보호의 본선 적응력 향상에도 도움이 될 것으로 전망된다.


로이터연합뉴스
과테말라는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 94위다. 미국, 멕시코, 캐나다가 빠진 가운데 치러진 북중미월드컵 예선에서는 북중미카리브지역 최종예선까지 진출했다. 하지만 파나마와 수리남에 밀려 본선 진출에 실패한 상태다.

과테말라와의 친선경기가 실제 성사될지는 좀 더 지켜봐야 한다. 축구협회가 조추첨 이후 광범위하게 친선경기 일정 조율에 나서는 과정에서 과테말라 대표팀도 접촉국 중 하나였을 가능성이 좀 더 높다. 과테말라가 본선 조별리그 두 번째 상대인 멕시코를 가정하기에는 전력이 비슷하다고 보기 어렵다는 점도 걸림돌. 과테말라 외에도 또 다른 상대와 일정이 맞춰져야 미국 원정이 성사될 수 있다는 점도 결과를 기다려야 하는 이유라 볼 수 있다. 일본의 경우 미국에서 과테말라전을 치른 뒤 영국으로 건너가는 일정 자체가 쉽지 않다는 점에서 과테말라전 성사 가능성은 희박해 보인다.


18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 손흥민, 이강인이 프리킥을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/

박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

