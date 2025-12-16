월드컵 나가고 싶습니다! AC 밀란, 제주스 겨울 영입 노린다…우선 순위서 밀려나→연봉 삭감 감수해야

기사입력 2025-12-17 07:12


월드컵 나가고 싶습니다! AC 밀란, 제주스 겨울 영입 노린다…우선 순위…
사진=트랜스퍼 뉴스

월드컵 나가고 싶습니다! AC 밀란, 제주스 겨울 영입 노린다…우선 순위…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]이탈리아 세리에 A 명문 팀 AC 밀란이 아스널의 가브리엘 제주스 영입을 노린다.

영국 더하드태클은 16일(한국시각) "AC 밀란은 아스널에서 입지가 줄어든 가브리엘 제주스 영입에 관심을 보이고 있지만, 그의 높은 연봉이 최대 걸림돌으로 남아 있다"라고 보도했다.

제주스는 현재 부상에서 완전히 회복했지만, 더 이상 미켈 아르테타 감독의 핵심 구상에는 포함되지 않은 상황이다. 그 결과 제주스는 다가오는 겨울 이적시장을 앞두고 꾸준히 이적설과 연결됐다.


월드컵 나가고 싶습니다! AC 밀란, 제주스 겨울 영입 노린다…우선 순위…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
유럽 축구 이적시장 전문가 에크렘 코누르는 AC 밀란이 제주스를 노리는 구단 중 하나라고 주장했다. AC 밀란은 제주스의 임대 영입을 검토 중이지만, 연간 1600만 유로(약 277억원)에 달하는 급여를 감당하기는 어려운 수준이다.

가브리엘 제수스는 맨체스터 시티 시절 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 이름을 알린 선수다. 그의 인상적인 활약을 바탕으로, 미켈 아르테타 아스널 감독은 2022년 여름 그를 팀으로 데려왔다.


월드컵 나가고 싶습니다! AC 밀란, 제주스 겨울 영입 노린다…우선 순위…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
처음 몇 시즌 동안 제주스는 팀에서 중요한 역할을 맡았지만, 28세에 접어들면서 점차 우선순위에서 밀려나기 시작했다. 경기 기여도는 여전히 준수하지만, 득점력 부족이 문제로 지적됐다. 그 결과 아스널은 지난여름 빅토르 요케레스 영입에 거액을 투자했다.

지난 시즌 중반 제주스는 인대 부상을 당해 장기간 전력에서 이탈했다. 그는 최근 완전히 몸 상태를 회복해 몇 차례 교체 출전했지만, 이제는 더 이상 팀의 중요한 전력으로 간주되지 않는다.

이러한 상황 속에서 제주스는 대표팀 승선을 위해 이적을 선택할 수 있다. 2026 북중미 월드컵을 앞두고 브라질 대표팀 승선을 위해 뛸 수 있는 팀을 찾아야 하기 때문이다.


월드컵 나가고 싶습니다! AC 밀란, 제주스 겨울 영입 노린다…우선 순위…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

현재 AC 밀란은 공격진의 질적 보강을 원하고 있다. 산티아고 히메네스를 지원해 줄 수 있는 자원을 찾고 있으며, 제주스는 그들의 요구에 충분히 부합하는 선수로 여겨진다.

매체는 "AC 밀란은 그를 우선 영입 타깃으로 설정하고, 겨울 이적시장 임대 계약 가능성을 타진 중이다"라며 "그러나 연 1600만 유로의 급여는 AC 밀란의 임금 구조를 초과한다"라고 전했다.

이 이적이 성사되기 위해서는 제주스가 상당한 연봉 삭감을 감수해야 할 것으로 보인다. 동시에 아스널이 제주스의 급여 일부를 부담해야 할 수도 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

3.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

4.

김나영 "조세호, '사기혐의 구속' 男 소개시켜줘"...'조폭연루설'에 재조명

5.

이제훈, 유연석에 "수지 데려다 주고 뭐 했어!" 13년만 폭발 '폭소'

스포츠 많이본뉴스
1.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

2.

'김하성 단년계약' 수뇌부의 폭탄발언! 조건부 재결합의 진실 → 장기계약 약속은 없었다

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

스포츠 많이본뉴스
1.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

2.

'김하성 단년계약' 수뇌부의 폭탄발언! 조건부 재결합의 진실 → 장기계약 약속은 없었다

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.