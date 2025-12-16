충격 고백! '손흥민 시절' 선수가 감독에 전술 가르쳐…'결승전 극단적 …

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 중앙 수비수 미키 반더벤이 엔제 포스테코글루 감독과 관련된 충격적인 일화를 소개했다.
영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 16일(한국시각) "반더벤은 포스테코글루에 대해 한 가지 사실을 공개했는데, 이는 그가 왜 토트넘에서 역량을 벗어났던 인물이었는지를 보여준다"라고 보도했다.
포스테코글루는 맨체스터 유나이티드를 상대로 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 이끌었음에도 불구하고, 지난여름 토트넘에서 경질됐다. 트로피 하나로는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17위라는 실망스러운 성적을 가릴 수 없었다. 그 책임의 상당 부분은 포스테코글루 감독의 문제였다는 지적이 많았다.
매체는 "포스테코글루는 토트넘에서 지나치게 공격 중심의 축구를 구사했다"라며 "종종 유럽대항전 성과마저 위태롭게 만들 뻔한 기이한 결정들을 내리곤 했다"라고 전했다.
토트넘의 수비 듀오 반더벤과 크리스티안 로메로는 포스테코글루의 공격 중심의 축구로 인해 가장 큰 영향을 받은 선수들이었다. 포스테코글루는 풀백들을 극단적으로 높이 끌어올리는 경우가 잦았다. 그 결과 중앙 수비수들은 상대의 역습을 막기 위해 전속력으로 수비 진영에 복귀해야 했다.
반더벤은 결국 유로파리그 8강 2차전 아인트라흐트 프랑크푸르트 원정에서 수비적으로 전환하자는 요구까지 했다.
반더벤은 최근 인터뷰에서 "어느 순간 우리는 감독에게 다가가서, 몇 가지를 바꿔야 하고 가끔은 더 수비적으로 플레이해야 한다고 말했다"라며 "프랑크푸르트 원정에서 우리가 1-0으로 앞서 있었는데, 계속 공격만 할 수는 없었다. 내려와서 승점을 확보해야 했다"라고 말했다.
반더벤은 "우리는 포스테코글루와 함께 앉아 일부 사안에 대해 의견을 나눴고, 그는 우리 말에 동의했다"라고 전했다.
이러한 반더벤의 부탁은 유로파리그 결승전에서도 이어졌다. 포스테코글루 감독은 맨체스터 유나이티드와의 결승전에서 극단적인 수비 전술을 펼쳤다. 브레넌 존슨이 전반 42분 선제골을 넣은 뒤 포스테코글루는 10명을 수비 진영에 뒀다. 토트넘 시절 포스테코글루가 한 번도 보이지 않은 전술 운용이었다. 이는 결국 손흥민의 첫 트로피로 이어졌다. 반더벤의 조언이 없었다면 손흥민과 토트넘이 우승 트로피를 들지 못했을 가능성도 있었던 셈이다.