흥민이 형 잘 부탁드립니다, NEW 중원 파트너 생겼다...LAFC 스웨…

미국 디 애슬래틱에서 일하며 메이저리그사커(MLS) 정보력에 능통한 톰 보거트 기자는 17일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "LAFC가 스웨덴 청소년 대표 미드필더 아민 보우드리 영입을 두고 협상을 진행 중이다. 보우드리는 이번 시즌 스웨덴 1부 리그에서 2000분 남짓 출전해 6골 2도움을 기록했다"고 밝혔다.
2004년생 유망주인 보우드리는 스웨덴에서 성장한 유망주다. 1군에서 본격적으로 뛰기 시작한 건 2024시즌부터였다. 현 소속팀인 GAIS에서 1군 첫 시즌부터 두각을 나타내면서 2025시즌에는 주전으로 도약했다. 성장세가 매우 가파르다. 지난 시즌 리그 26경기에서 6골 2도움을 기록해 팀의 중심으로 자리매김하는데 성공했다.
보우드리는 다재다능한 중원 자원이다. 중앙 미드필더로 많이 뛰지만 공격적인 재능이 좋아 공격형 미드필더로도 뛸 수 있다. 수비형 미드필더로도 가능하다. 스웨덴 연령별 대표팀에도 꾸준히 뽑히고 있어서 자국에서도 기대를 받는 자원이라고 볼 수 있다.
사진=보거트 SNS
지난 시즌 LAFC는 손흥민을 영입한 후로 단번에 MLS 우승 후보로 거듭났다. 하지만 토마스 뮐러가 지적했듯이 손흥민과 드니 부앙가한테 너무 의존한다는 게 단점이었다. 또한 손흥민과 부앙가한테 패스를 제대로 찔러줄 수 있는 선수가 중원에서 부족했다.
LAFC는 2025시즌이 마무리된 후 위고 요리스의 재계약을 제외하고는 잠잠했지만 보우드리를 영입하면서 본격적인 오프시즌을 시작하는 모습이다. 스티븐 체룬돌로 감독이 떠나면서 생긴 사령탑 공백도 마르크 도스 산토스 수석코치를 승진시키면서 대체한 상태다.
보우드리는 영입되면 LAFC의 22세 이하(U-22) 자원이 될 것이다. MLS는 K리그처럼 어린 선수들의 육성을 위해서 U-22 제도를 활용하고 있다. 최대 4명까지 추가할 수 있다. 무조건 이 선수들을 뛰게 해야 한다는 조건은 없지만 어린 선수들은 비교적 저렴한 금액에 로스터에 추가할 수 있다는 게 장점이다. 보우드리가 LAFC로 이적해 1군에서 어떻게 적응하는지에 따라서 출전 기회가 정해질 것으로 예상된다.
보우드리 영입이 완료되면 LAFC는 이제 확실하게 전력을 높여줄 수 있는 선수 영입에 집중할 수 있을 것으로 예상된다. 현재 LAFC는 연봉 샐러리캡에 상관없이 영입할 수 있는 지정 선수 목록에 1자리가 비어있는 상태다. 손흥민급의 슈퍼스타를 지정 선수로 데려올 수 있다면 대권에 제대로 도전할 수 있는 기회가 생길 것이다.