"자랑스럽다, 세계 챔피언!" 부상 OUT→세리머니 활짝, 이강인 또 '…

이강인(24·파리생제르맹)이 또 '우승컵'을 들어올렸다. 파리생제르맹(PSG)은 18일(이하 한국시각) 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 플라멩구(브라질)와의 2025년 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승전서 승부차기 끝에 승리했다. 두 팀은 정규시간 동안 1대1로 비겼다. PSG가 승부차기에서 2-1로 이겨 정상에 올랐다.
PSG는 올해만 여섯 번째 우승컵을 챙겼다. PSG는 앞서 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵), 유럽챔피언스리그(UCL), 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 정상에 올랐다. 한 해에 6관왕을 달성한 것은 2009년 FC바르셀로나에 이어 역대 두 번째다. 다만, 일부 외신은 코로나19 여파로 2021년 2월에 열린 2020년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 대회 우승을 포함해 바이에른 뮌헨이 2020년 6관왕을 했다며 PSG의 올해 6관왕이 역대 3번째 사례라고 전하기도 했다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=REUTERS 연합뉴스
이강인은 플라멩구 상대로 선발 출격했다. 그는 최근 정규리그 5경기 연속 선발 출전했다. 14일 치른 메스와의 원정 경기에선 리그 2호이자 공식전 3호 도움을 올렸다. 이강인은 경기 초반 강렬한 슈팅을 시도하는 등 적극적인 모습을 보였다. 그러나 이강인은 전반 31분 왼쪽 측면에서 상대 수비수와 충돌한 후 허벅지 통증을 호소했다. 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 이강인은 결국 벤치로 물러났다.
어수선한 상황 속 PSG가 흐비차 크바라츠헬리아의 선제골로 앞서갔다. 플라멩구는 후반 17분 조르지뉴의 페널티킥으로 1-1 동점을 만들었다. 두 팀의 경기는 승부차기로 이어졌다. 뒷심에서 PSG가 앞섰다. PSG는 1번 키커 비티냐, 3번 키커 누누 멘데스가 득점에 성공했다. 또 골키퍼 마트베이 사포노프가 엄청난 선방을 선보이며 승리를 이끌었다. 사포노프는 플라멩구 1번 키커 니콜라스 데 라 크루즈를 제외, 네 차례 슈팅을 모두 막아냈다.
루이스 엔리케 PSG 감독은 "우리는 다시 역사를 만들었다. 2025년은 놀랍고 잊을 수 없는 한 해다. 정말 훌륭하고 앞으로 계속 나아가야 한다"고 말했다. 부상으로 물러났던 이강인도 우승 세리머니에 참석해 트로피를 들어 올렸다. 그는 개인 SNS에 우승 트로피 사진을 올리며 "자랑스럽다, 세계 챔피언!"이라며 기쁨을 전했다.