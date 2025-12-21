"프랭크 감독 불쌍하다, 토트넘 문제 다 보여주는 존재" 손흥민과 달라도 너무 다르다...주장 로메로 맹렬 비판

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘 주장 크리스티안 로메로의 멍청한 행위를 두고 비판이 나오고 있다.

토트넘 홋스퍼는 21일 오전 2시 30분(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드 경기에서 1대2로 패했다. 이번 패배로 토트넘은 13위로 추락했다.

주장이 팀의 패배를 만들었다고 해도 이상하지 않은 경기였다. 토트넘은 전반 33분 사비 시몬스가 버질 반 다이크의 발을 밟으면서 퇴장 당해 이른 시점에 수적 열세에 빠지고 말았다. 선제 실점도 허용했다. 그 시발점은 로메로였다. 로메로는 평범한 상황에서 이상한 패스미스를 저질렀다. 이는 곧바로 리버풀의 공격으로 이어졌다. 그 공격에서 플로리안 비르츠가 알렉산더 이삭에 패스를 전달했고, 이삭이 마무리했다.
두 번째 실점 과정도 로메로의 지분이 컸다. 후반 21분 제레미 프림퐁이 오른쪽에서 크로스를 올려줬다. 위고 에키티케를 잘 막고 있어야 할 선수가 로메로였다. 로메로는 에키티케과의 공중볼 경합에서 완전히 밀려 실점을 내주고 말았다. 실수라고 말할 수 있는 장면은 아니었지만 아쉬운 수비였다. 로메로는 이 과정에서 주심에게 에키티케의 반칙을 항의하다가 경고를 받았다.

가장 큰 문제는 퇴장이었다. 로메로의 퇴장은 정말로 멍청했다. 후반 추가시간 2분 로메로는 공중볼 경합 과정에서 이브라히마 코나테와 함께 떠올랐다. 크게 충돌한 두 선수는 함께 포개지면서 넘어졌다. 로메로는 자신의 위로 떨어진 코나테를 향해 발길질을 하면서 일어났다. 심지어 주심 바로 앞에서 말이다. 존 브룩스 주심은 로메로에게 당연히 경고를 내밀었다. 이미 경고가 있었던 로메로는 경고 누적 퇴장을 당했다.
어떻게 봐도 로메로의 행동은 주장답지 못했다. 아직 1점 차 승부였고, 추가시간이 7분 남은 시점인데 로메로는 찰나의 순간에 치밀어오른 화를 참지 못했다. 본인에게 경고가 있다는 것도 망각했다. 주장이라면, 캡틴이 아니라고 해도 자신에게 경고가 있고, 아직 승부를 포기할 단계가 아니라는 걸 고려하면 절대로 나오지 않았어야 할 행동이다.

영국 토크 스포츠의 알렉스 크룩 기자는 개인 SNS를 통해 "로메로는 토트넘의 문제점을 그대로 보여주는 존재다. '태클을 잘 넣는다'는 이유로 팬들에게 추켜세워지는 평범한 수비수일 뿐이다. 완전히 팀에 부담만 되는 선수다. 토마스 프랭크 감독이 불쌍하다. 이 선수단을 데리고는 전혀 가능성이 없다"며 로메로를 맹비판했다.
이런 비판이 나올 수밖에 없는 이유는 팀의 기둥이 되어야 할 주장이 패배를 자초하는 행동을 수차례나 보여줬기 때문이다.

로메로가 주장이 된 후로 팀 분위기에 대해서도 계속해서 지적이 나오고 있다. 선수들이 팬들과 충돌하는 상황도 자주 나왔다. 몇몇 선수들은 감독을 무시하는 행동까지도 저질러 논란이 됐다. 손흥민이 떠난 후 팀원 구성이 크게 달라지지도 않았는데도 불구하고, 손흥민 시대에는 전혀 나오지 않았던 상황이다.

