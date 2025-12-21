손흥민도 없고, 케인도 떠났고, 알리는 망했고, 에릭센도 나가고...토트…

축구 통계 매체 트랜스퍼마크트는 20일(한국시각) 토트넘과 리버풀의 잉글랜드 프리미어리그 경기를 앞두고 두 팀이 맞붙었던 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전을 재조명했다.
당시 토트넘의 선발 명단은 이랬다. 손흥민을 중심으로 부상에서 제대로 회복하지 못한 해리 케인과 크리스티안 에릭센이 공격에 나섰다. 중원에는 델레 알리, 해리 윙크스, 무사 시소코로 삼각편대가 구성됐다. 수비진에는 대니 로즈, 얀 베르통언, 토비 알더르베이럴트, 키어런 트리피어가 이름을 올렸다. 골문은 위고 요리스, 감독은 마우리시오 포체티노였다.
토트넘은 100년 넘는 구단 역사에서 최초로 UCL 결승에 올랐던 순간이었다. 그만큼 선수단이 좋았다는 의미다. 불과 6년 전에 있었던 경기였지만 감독부터 주전 선수 중에 남은 선수가 1명도 없다.
2019년 UCL 결승에서 패배한 뒤로 선수단은 토트넘에서 우승할 수 없다는 느낌을 받기 시작했다. 포체티노 감독의 지도력도 제대로 말을 듣지 않았다. 제일 먼저 포체티노 감독이 빠르게 경질됐다. 토트넘 본체였던 포체티노 감독이 경질되자 선수들도 1명씩 떠나기 시작했다.
진짜 충성심을 보여주면서 토트넘에 남은 선수는 손흥민밖에 없었다. 요리스의 경우도 노쇠화로 팀을 떠났긴 했지만 주축 선수들은 우승을 위해서 떠났다. 에릭센도, 케인도 그러했다.
반면 리버풀은 달랐다. 사디오 마네, 호베르투 피르미누, 모하메드 살라, 조르지니오 바이날둠, 파비뉴, 조던 헨더슨, 앤디 로버트슨, 버질 반 다이크, 조엘 마팁, 트렌트 알렉산더 아놀드, 알리송 베케르가 선발로 나섰다. 감독은 위르겐 클롭이었다.
리버풀에서도 많은 선수가 팀을 떠났지만 살라, 반 다이크, 로버트슨, 알리송은 팀에 여전히 남아있는 중이다. 최근 살라와 로버트슨의 하락세는 뚜렷하지만 지난 시즌까지만 해도 모두 다 활약상이 대단했다. 올해 여름 팀을 떠난 아놀드도 그때는 있었다.
즉 리버풀의 선수단에는 연속성이 있었다는 의미다. 그 연속성이 지금까지도 지속되고 있기 때문에 클롭 감독이라는 거물이 떠났지만 크게 팀이 흔들리지 않을 수 있었다.
그 사이에 토트넘은 조세 무리뉴, 누누 에스피티투 산투, 안토니오 콘테, 엔제 포스테코글루 그리고 토마스 프랭크 감독까지 계속해서 수장을 바꿨다. 손흥민을 제외하고는 매번 팀이 달라졌다. 그 결과 팀의 연속성은 사라졌고, 우승권에서 더 멀어졌다. 지난 시즌 드디어 무관에서 탈출했지만 연속성을 통해서 가져온 결과가 아니었다. 그 결과 프랭크 감독이 선임 이후에도 팀이 크게 흔들리는 것이다.