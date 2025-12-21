"목을 왜 졸라!"→"용납할 수 없다" 히샬리송 황당 행동, 득점 뒤 리…

영국 언론 더선은 21일(이하 한국시각) '히샬리송의 기괴한 행동이 큰 파장을 일으켰다'고 보도했다.
토트넘은 21일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 패했다. 토트넘(6승4무7패)은 2연패에 빠졌다. 20개 팀 중 13위로 내려앉았다.
그야말로 '아수라장'이었다. 토트넘은 전반 33분 사비 시몬스가 거친 태클로 퇴장 당했다. 수적 우위를 점한 리버풀은 후반 11분 알렉산더 이삭의 득점으로 1-0 리드를 잡았다. 분위기를 탄 리버풀은 후반 22분 위고 에키티케의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 토트넘은 포기하지 않았다. 후반 38분 히샬리송의 골로 추격했다. 하지만 토트넘은 후반 추가 시간 크리스티안 로메로가 경고 누적으로 퇴장 당하며 고개를 숙였다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=EPA 연합뉴스
황당한 장면이 있었다. 더선은 '히샬리송은 득점 뒤 공을 받아 빠르게 경기를 재개하기 위해 달려갔다. 하지만 그는 공을 걷어내려다 에키티케와 부딪쳤다. 히샬리송은 에키티케 위에 쓰러졌다. 히샬리송은 일어나려고 할 때 손으로 에키티케의 목을 잡았다. 리버풀의 골키퍼 알리송 베커는 놀란 표정을 지었다'고 했다.
EPL 출신 다니엘 스터리지는 히샬리송의 행동에 분노했다. 스터리지는 "왜 누군가를 질식시키고 있나. 전혀 필요 없는 행동"이라고 말했다. 제이미 레드냅도 "초크홀드"라고 했다.
리버풀의 소식을 주로 전하는 엠파이어오브더콥은 '히샬리송이 득점 세리머니 과정에서 엎드린 채 그라운드에 누워 있던 에키티케의 목 뒤를 밀쳤다. 이어 도미니크 소보슬라이에게 달려가 그의 얼굴 앞에서 소리를 질렀다. 히샬리송의 득점 뒤 행동은 용납하기 어려웠다. 히샬리송은 경기 종료 뒤에도 주심에게 지나치게 항의하다가 결국 또 경고를 받았다. 놀랍지도 않다'고 전했다.