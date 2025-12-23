英 BBC 특집 조명, 홍명보호에 강력 경고 "멕시코에 EPL 역대 최고…

18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
[스포츠조선 김대식 기자]한국은 멕시코를 상대로 절대로 페널티킥을 내줘선 안된다.
멕시코 대표 스트라이커 라울 히메네스가 있는 풀럼은 23일(한국시각) 영국 런던의 크레이븐 코티지에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드에서 1대0으로 승리했다.
풀럼은 전반 추가시간 페널티킥을 얻어냈다. 노팅엄 미드필더 더글라스 루이즈가 케빈한테 빼앗을 공을 걷어내는 과정에서 케빈의 발을 걷어찼다. 키커로는 라울 히메네스가 나섰다. 히메네스는 숨을 한번 고른 후 침착하게 성공했다. 풀럼은 히메네스의 페널티킥 선제골을 결승골로 만들어내면서 승점 3점을 차지했다.
경기 후 축구 통계 매체 OPTA는 히메네스의 페널티킥 성공률을 주목했다. 매체는 '풀럼의 라울 히메네스는 EPL 역사상 공동 최고인 페널티킥 성공률 100%(11/11)를 기록 중이다. 야야 투레와 어깨를 나란히 한다. 완벽하다'며 히메네스가 EPL에서 페널티킥을 실축한 적이 없다는 통계를 제시했다.
영국 BBC도 경기 후 히메네스가 현역 EPL 선수 중 최고의 페널티킥 성공률을 유지하고 있다고 전했다. 매체는 '풀럼은 EPL에서 페널티킥을 얻기까지 거의 1년을 기다려야 했지만, 그 성공 여부만큼은 의심의 여지가 없었다'며 '멕시코 출신 히메네스는 이제 야야 투레와 함께, EPL에서 10번 이상 페널티킥을 찬 선수 가운데 단 한 번도 실패하지 않은 유이한 선수로 이름을 올렸다'고 설명했다. BBC는 히메네스와 함께 리그 역대 최고의 페널티킥 키커들을 따로 조명하기도 했다.
히메네스는 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국이 반드시 막아내야 하는 멕시코 스트라이커다. 멕시코에서는 손흥민 같은 존재다. A매치 123경기를 소화한 레전드 공격수로 국가대표 경기에서만 44골을 터트렸다. 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 월드컵을 모두 경험한 히메네스는 다가오는 월드컵에서도 멕시코의 최전방을 맡을 게 유력하다.
하비에르 아기레 멕시코 감독은 라울 히메네스를 선발로 넣고, AC밀란에서 뛰고 있는 산티아고 히메네스를 후반 중반에 교체로 넣는 전략을 사용하는 중이다. 한국이 멕시코와 맞붙는 2차전에서 라울 히메네스를 상대로 페널티킥을 허용했다가는 100% 실점으로 이어질 가능성이 매우 높다.
멕시코는 이르빙 로사노(샌디에이고), 로베르토 알바라도(치바스)와 같은 드리블과 기술이 좋은 선수들이 공격진에 포진되어 있다. 이런 선수들이 페널티킥을 유도해낼 수도 있기 때문에 한국 수비수들은 절대로 페널티박스 안에서는 반칙을 허용해서는 안된다. 긍정적인 점은 최근 한국은 페널티킥을 거의 내준 적이 없다. 2025년에 열린 10번의 A매치에서 단 1번의 페널티킥도 허용하지 않았다.
다만 히메네스는 페널티킥에만 장점이 있는 선수가 아니다. EPL에서 리그 10골 이상을 터트린 적이 3번이나 있는 만능 스트라이커다. 이제 곧 35살이 되지만 투지, 압박, 골 결정력, 몸싸움, 헤더, 슈팅 등 여전히 위력적인 무기가 많다. 지난 한국과의 친선전에서도 선제골을 터트렸던 주인공이다. 한국은 히메네스를 반드시 봉쇄해야만 멕시코를 상대로 승점 1점 이상을 가져올 수 있을 것이다.