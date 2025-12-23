완전 깜짝! '세계 최고 유망주' 야말 한국 투어 진짜 좋았구나...집에…

[스포츠조선 김대식 기자]라민 야말은 한국 팬들에게 받았던 선물이 정말로 마음에 들었던 모양이다.
세계 최고의 유망주로 인정받고 있는 야말은 22일(한국시각) 개인 유튜브 채널을 개설했다. 야말이 유튜브 채널을 만들자마자 구독자가 하루 만에 46만명을 넘어섰을 정도로 폭발적인 인기를 끌고 있는 중이다.
야말이 유튜브를 통해 공개한 첫 영상은 자신의 집을 소개하는 영상이었다. 야말이 살고 있는 집의 문을 열자마자 눈을 사로잡은 건 벽에 걸려있는 한글이었다. 야말의 이름이 적힌 한글 족자가 야말 집 벽에 제대로 걸려있었다.
사진=야말 유튜브 캡처
어떤 경로를 통해서 야말이 이름이 적힌 한글 족자를 받게 되는지는 알 수 없지만 유력한 가능성은 한국 투어다. 지난 여름 바르셀로나는 일본을 거쳐서 한국에서 투어를 진행했다. 15년 만에 전격 방한한 바르셀로나는 FC서울과 대구FC를 만나 친선전을 치르면서 세계 최강팀의 면모를 제대로 과시했다.
세계 최고 명문 중 하나인 바르셀로나가 한국에 방문하자 축구 팬들은 야말의 실력을 두눈으로 보고 싶어했다. 야말의 기량은 역시나 명불허전이었다. 야말은 서울과 대구를 상대로 각각 45분씩을 소화했다. 서울을 상대로는 멀티골, 대구를 상대로는 1도움을 터트리면서 한국 팬들의 눈을 즐겁게 해줬다.
동나이대로만 보자면 리오넬 메시 이상의 파괴력을 보여주고 있는 야말이 괜히 발롱도르 수상 후보에 오른 게 아니라는 걸 증명해보였다. 야말을 비롯한 바르셀로나 선수들은 한국 투어를 제대로 즐겼다. 2010년 방한 당시에는 바르셀로나 선수들의 팬서비스가 다소 아쉽다는 반응이 많았지만 이번에는 팬서비스를 아끼지 않았다. 프렝키 더 용, 가비 등 여러 선수들의 좋은 팬서비스가 화제가 된 바 있다. 야말은 이때 한글로 적힌 이름 족자를 선물받았던 것으로 추정된다.
한편 야말은 전 세계를 놀라게 한 지난 시즌에 이어 이번 시즌에도 미친 활약을 이어가고 있는 중이다. 20경기에서 9골 11도움을 터트리면서 바르셀로나를 이번 시즌에도 이끌고 있는 중이다.
이번 시즌에는 야말이 어디까지 성장할 것인지가 더욱 주목받고 있다. 야말의 실력은 이미 검증된지 오래다. 이번 시즌 바르셀로나는 다시 유럽챔피언스리그(UCL) 우승에 도전하고 있는 중이다. 지난 시즌 아쉽게 결승에 진출하지 못했기 때문에 야말도 생애 첫 UCL 결승을 원할 것이다.
또한 내년 6월에 있을 월드컵도 기대된다. 야말이 에이스로 등극한 스페인은 월드컵 우승 후보로 거론되고 있는 중이다.