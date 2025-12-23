'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데…

[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)에서 뛰고 있는 이강인과 가장 유사한 출전 패턴을 보이고 있는 선수는 곤살루 하무스다. 이강인과 하무스 모두 주전 공격수보다는 로테이션 자원으로 팀을 지원하는 역할을 하고 있다.
프랑스 르10스포르트는 22일(한국시각) "PSG에 합류한 이후, 곤살루 하무스는 아직까지 확실하게 자리를 잡지 못했다"라며 "루이스 엔리케 PSG 감독의 구상에서 핵심 자원으로 보이지 않으며, 최전방 공격수 자리에는 여러 다른 선수들이 우선적으로 기용되고 있다"라고 보도했다. 이어"다만 PSG 내부 이야기를 들어보면, 하무스와 감독 사이에 어떤 불화도 존재하지 않는 것으로 전해진다"라고 덧붙였다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2025~2026시즌 들어 하무스는 이강인과 비슷하게 출전 기회를 얻고 있다. 그만큼 PSG의 주전 공격수들이 이번 시즌 부상으로 장기간 이탈한 게 컸다. 이강인은 부상으로 빠졌지만, 하무스는 제 몫을 다하고 있다. 하무스는 지난 21일 열린 쿠프 드 프랑스 방데 퐁트네 전에서 선발 출전해 4대0 완승에 기여했다. 하무스는 이 경기에서 멀티골을 기록했다.
매체는 "퐁트네를 상대로 곤살루 하무스는 모처럼만에 자신을 증명할 기회를 얻었다"라며 "그는 루이스 엔리케 감독 체제에서 자주 선발로 기용되지 않고 있다"라고 설명했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
엔리케 감독에게 하무스는 항상 차선이었다. 공격진에서 이강인보다도 후순위다.
르10스포르트는 "엔리케 감독은 하무스 대신 세니 마율루, 우스만 뎀벨레 또는 이강인과 같은 '가짜 9번' 유형의 선수들을 최전방에 배치하는 것을 선호한다"라며 "하무스는 이번 시즌 현재까지 엔리케 감독이 자주 기용한 선수 순위에서 16위에 그치고 있다"라고 전했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하무스는 출전 시간이 제한적임에도 불구하고, 불만을 드러내지 않고 있다. 매체에 따르면 하무스는 훈련마다 최선을 다하는 훌륭한 동료로 평가받고 있다고 한다.
매체는 "하무스는 어떤 부정적인 태도도 보이지 않은 채 매우 프로페셔널한 자세를 유지하고 있다"라며 "이는 엔리케 감독의 선택과 관련해 어떠한 불화나 불만도 없다는 사실을 분명히 보여준다"라고 강조했다.