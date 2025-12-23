'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데도 "훈련마다 최선 다해"

기사입력 2025-12-23 14:39


'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데…
사진=프랑스 리그1

'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)에서 뛰고 있는 이강인과 가장 유사한 출전 패턴을 보이고 있는 선수는 곤살루 하무스다. 이강인과 하무스 모두 주전 공격수보다는 로테이션 자원으로 팀을 지원하는 역할을 하고 있다.

프랑스 르10스포르트는 22일(한국시각) "PSG에 합류한 이후, 곤살루 하무스는 아직까지 확실하게 자리를 잡지 못했다"라며 "루이스 엔리케 PSG 감독의 구상에서 핵심 자원으로 보이지 않으며, 최전방 공격수 자리에는 여러 다른 선수들이 우선적으로 기용되고 있다"라고 보도했다. 이어"다만 PSG 내부 이야기를 들어보면, 하무스와 감독 사이에 어떤 불화도 존재하지 않는 것으로 전해진다"라고 덧붙였다.


'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2025~2026시즌 들어 하무스는 이강인과 비슷하게 출전 기회를 얻고 있다. 그만큼 PSG의 주전 공격수들이 이번 시즌 부상으로 장기간 이탈한 게 컸다. 이강인은 부상으로 빠졌지만, 하무스는 제 몫을 다하고 있다. 하무스는 지난 21일 열린 쿠프 드 프랑스 방데 퐁트네 전에서 선발 출전해 4대0 완승에 기여했다. 하무스는 이 경기에서 멀티골을 기록했다.

매체는 "퐁트네를 상대로 곤살루 하무스는 모처럼만에 자신을 증명할 기회를 얻었다"라며 "그는 루이스 엔리케 감독 체제에서 자주 선발로 기용되지 않고 있다"라고 설명했다.


'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
엔리케 감독에게 하무스는 항상 차선이었다. 공격진에서 이강인보다도 후순위다.

르10스포르트는 "엔리케 감독은 하무스 대신 세니 마율루, 우스만 뎀벨레 또는 이강인과 같은 '가짜 9번' 유형의 선수들을 최전방에 배치하는 것을 선호한다"라며 "하무스는 이번 시즌 현재까지 엔리케 감독이 자주 기용한 선수 순위에서 16위에 그치고 있다"라고 전했다.


'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하무스는 출전 시간이 제한적임에도 불구하고, 불만을 드러내지 않고 있다. 매체에 따르면 하무스는 훈련마다 최선을 다하는 훌륭한 동료로 평가받고 있다고 한다.

매체는 "하무스는 어떤 부정적인 태도도 보이지 않은 채 매우 프로페셔널한 자세를 유지하고 있다"라며 "이는 엔리케 감독의 선택과 관련해 어떠한 불화나 불만도 없다는 사실을 분명히 보여준다"라고 강조했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너한테 때릴거야." 공격은 좋은데 리시브 불안 노출. 프로데뷔 꿈이룬 '배구 예능 스타'의 2번째 경기는

2.

송성문 없는 3루수. LG가 32년만에 恨을 풀까. 26세되는 4번 타자는 이미 준비됐다

3.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

4.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

5.

"몇 년 지켜봤다" SD 단장, 송성문 222억 안긴 이유 밝혔다…"탐나는 국제계약 선수 중 하나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너한테 때릴거야." 공격은 좋은데 리시브 불안 노출. 프로데뷔 꿈이룬 '배구 예능 스타'의 2번째 경기는

2.

송성문 없는 3루수. LG가 32년만에 恨을 풀까. 26세되는 4번 타자는 이미 준비됐다

3.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

4.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

5.

"몇 년 지켜봤다" SD 단장, 송성문 222억 안긴 이유 밝혔다…"탐나는 국제계약 선수 중 하나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.