[오피셜]"大삼성이 움직였다" 대세 감독 이정효, 수원 삼성 제11대 감…

[스포츠조선 윤진만 기자]3시즌만에 승격을 노리는 수원 삼성이 '핫가이' 이정효 감독을 제11대 신임 사령탑으로 선임했다고 24일 발표했다.
수원 구단은 "명확한 축구 철학, 탁월한 지도 능력, 그리고 선수 육성에 강점을 가진 이 신임감독이 구단의 재도약을 이끌 적임자라고 판단하고, 그동안 구단의 진정성과 존중의 마음을 담아 최선을 다해 영입을 추진해왔다"며 "이 감독은 최근 해외 구단을 비롯한 여러 K리그 구단으로부터 러브콜이 이어지는 상황에서도 수원 삼성이 보여준 구단의 진심, 간절함, 그리고 무엇보다 감독에 대한 깊은 존중에 큰 신뢰감을 갖게 되었으며, 구단의 진정성에 마음이 움직여 수원의 사령탑으로 부임하는 결정을 내렸다"라고 밝혔다.
이 신임감독은 K리그에서 꾸준히 성과를 증명해온 지도자다. 2018년 성남FC, 2020년 제주 SK에서 수석코치로 K리그1 승격을 이끌었으며, 2022년에는 당시 K리그2에 있던 광주FC 감독으로 부임 후 역대 최다 승점(86점)으로 우승하며 K리그1 다이렉트 승격을 달성했다. 이후, K리그1에서도 강한 경쟁력을 보여주며 광주FC를 창단 후 첫 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출, 시민구단 최초 8강 진출(2024~2025), 2025년 하나은행 코리아컵 준우승을 이끌며 굵직한 이정표를 세워 리그 내 가장 주목받는 지도자로 자리매김했다.
수원 삼성 인스타그램
사진제공=광주FC
구단은 "신임 이정효 감독 부임 즉시 2026시즌 준비에 돌입했으며, 모두의 염원인 K리그1 승격을 이루기 위해 선수 구성 및 전력 강화를 포함한 모든 준비에 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.
2023년 첫 강등의 아픔을 겪은 수원은 지난 두 시즌 연속 아쉽게 승격에 실패했다. 2025시즌 승강 플레이오프 끝에 제주 SK에 패하며 승격이 무산된 이후 변성환 전 감독을 비롯한 주요 선수들에 작별을 고하고 새 판 짜기에 돌입했다. 축구계 관계자에 따르면, 수원은 이 감독에게 K리그1, 2 지도자를 통틀어 최고 대우와 4년 이상의 장기 계약을 약속했다. 단순히 승격을 넘어 명문구단의 위상을 되찾겠다는 의지로 해석된다.
이 감독은 21일, 광주에 정식으로 작별을 고했다. "더 넓은 무대에서 부딪히고, 증명함으로써 한국 축구가 한 걸음 더 나아가는 데 보탬이 되고 싶다"며 광주팬들에게 양해를 구했다.
현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 직관차 영국으로 떠났던 이 감독은 금주 귀국하는대로 선수단 구성 및 체질 개선에 박차를 가할 예정이다. 광주 시절 동고동락한 코치, 스태프 등이 이 감독과 함께 대거 빅버드로 향한다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com