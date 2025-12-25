[오피셜]"용인에 유전 터졌나" 신생팀의 파격 행보, 석현준→신진호→김민…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]K리그 신생팀 용인FC의 폭풍 영입에 끝이 없다. 이번엔 뒷문을 강화했다.
임채민은 구단을 통해 "창단팀이라는 도전 앞에서 용인FC가 그리고 있는 미래와 방향성이 분명하게 느껴졌다. 팀에 필요한 역할이 무엇인지 스스로 잘 알고 있고, 베테랑으로서 경기장 안팎에서 기준이 되는 선수가 되고 싶다. 말이 아닌 경기력으로, 결과로 증명하는 선수가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
◇용인FC 구단 오피셜 리스트(12월25일 현재)
[오피셜] 용인FC, K리그를 대표하는 베테랑 센터백 임채민 영입(12월25일)
[오피셜] 용인FC, 중원을 지배할 리더 최영준 영입…창단 팀의 중심축 구축(12월23일)
[오피셜] 국가대표 출신 베테랑 김민우, 용인FC 합류!(12월23일)
[오피셜] 용인FC, K3-K4에서 증명한 '성장형 수비수' 이진섭 영입…중원 경쟁력 강화(12월23일)
[오피셜] 골문에 '경험'을 세우다…K리그 베테랑 GK 황성민 영입(12월22일)
[오피셜] 용인FC, 중원의 미래를 밝힌다 U-23 대표팀 미드필더 김한서 임대 영입…창단 첫 '현역 국가대표' 보유(12월22일)
[오피셜] 용인FC, '측면의 활력소' 차승현 영입…공수 밸런스 높인다(12월19일)
[오피셜] 연령별 대표 출신 김동민, 용인FC 중원의 미래를 이끈다!(12월19일)
[오피셜] 용인FC, 리더십 갖춘 미드필더 신진호 품었다.(12월19일)
[오피셜] 용인FC, 수비수 곽윤호 영입...팀 완성도 강화!(12월17일)
[오피셜] 용인FC, 측면 경쟁력 강화...김한길 FA 영입(12월17일)
[오피셜] 용인FC, 젊은 수비 자원 김현준 영입!(12월17일)
[오피셜] 용인FC, 덴소컵 주장 출신 센터백 임형진 품었다(12월17일)
[오피셜] 용인FC, 고향 팀과 함께 비상...국가대표 출신 석현준과 역사 쓴다.(12월15일)