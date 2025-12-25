[오피셜]"용인에 유전 터졌나" 신생팀의 파격 행보, 석현준→신진호→김민…

[오피셜]"용인에 유전 터졌나" 신생팀의 파격 행보, 석현준→신진호→김민우에 이어 임채민까지 빅네임 '폭풍영입'

최종수정 2025-12-25 13:21

[스포츠조선 윤진만 기자]K리그 신생팀 용인FC의 폭풍 영입에 끝이 없다. 이번엔 뒷문을 강화했다.

2026년 K리그2에 참가할 예정인 용인FC가 크리스마스인 25일 제주 SK에서 뛰던 센터백 임채민(35) 영입을 발표했다.

용인은 임채민에 대해 "성남FC에서 프로에 데뷔해 강원FC, 중국 선전FC, 제주 SK까지 두루 거치며 K리그1을 중심으로 오랜 기간 최정상 무대를 경험한 수비수"라고 소개한 뒤, "풍부한 실전 경험과 검증된 경기력, 그리고 수비 라인을 이끄는 리더십까지 갖춘 임채민의 합류는 창단 신생팀 용인FC에 있어 단순한 전력 보강 이상의 의미를 지닌다. 임채민의 영입으로 수비진의 중심축을 완성했다"라고 밝혔다.

임채민은 구단을 통해 "창단팀이라는 도전 앞에서 용인FC가 그리고 있는 미래와 방향성이 분명하게 느껴졌다. 팀에 필요한 역할이 무엇인지 스스로 잘 알고 있고, 베테랑으로서 경기장 안팎에서 기준이 되는 선수가 되고 싶다. 말이 아닌 경기력으로, 결과로 증명하는 선수가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.


임채민은 새로운 스쿼드를 꾸리는 중인 용인의 14호 영입이다. 용인은 지금까지 공격수 석현준(34), 미드필더 신진호(37·전 인천) 최영준(34·전 수원 삼성), 수비수 김민우(35·전 수원 삼성) 곽윤호(30·전 이랜드) 김한길(30·전 광주) 골키퍼 황성민(34·전 인천) 등 굵직한 팀에서 뛴 베테랑들을 다수 영입했다. 미드필더 김한서(22·전 대전) 김동민(20·전 포항) 수비수 김현준(23·전 대구) 임형진(24·전 인천) 차승현(25·전 이랜드) 이재준(19·전 전북) 등 젊은 자원도 보강해 신구 조화를 이뤘다.

초대 사령탑으로 취임한 최윤겸 감독은 베테랑들로 기둥을 세워 첫 시즌 빠른 K리그 안착을 노리고 있다. 특히, 공격수부터 센터백까지 척추 라인은 탈 K리그2급으로 꾸렸다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

