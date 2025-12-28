"이게 최선입니까?" 中브랜드가 유니폼 공식 스폰서 등장, 日 팬들 '술렁'

기사입력 2025-12-28 11:48


"이게 최선입니까?" 中브랜드가 유니폼 공식 스폰서 등장, 日 팬들 '술…
◇스포츠조선DB

[스포츠조선 박상경 기자] 일본 J2(2부리그) 가이나레 돗토리의 2026시즌 유니폼이 현지서 화제가 되고 있다.

돗토리는 지난 26일 중국 브랜드 TLSS와 유니폼 계약을 맺었다고 발표했다. TLSS는 2017년 창립한 '텐로족구'의 브랜드. 그동안 축구화 및 풋살화를 제작해 중국 현지 및 한국, 일본에서 사업을 전개 중이다. J리그팀이 중국 브랜드와 유니폼 계약을 체결한 것은 이번이 처음이다. TLSS는 '돗토리와의 제휴는 단순한 스폰서십을 넘어 함께 성장하는 이야기를 써내려가기 위해 내린 결정'이라고 밝혔다.

돗토리는 TLSS가 제작한 새 시즌 유니폼도 공개했다. TLSS 측은 '돗토리를 대표하는 해안 풍경과 모래 언덕, 그라운드에서 싸우는 선수와 서포터를 형상화 했다'고 설명했다. 이를 본 일본 네티즌들의 반응은 다양하다. '디자인이 심플하다', '빨리 실물을 보고 싶다'는 긍정적 여론도 있지만, '드디어 유니폼까지 중국 브랜드가 진출하는건가', '마니아지만 들어본 적 없는 브랜드', '내구성이 관건' 등의 의견도 존재하고 있다. 일본 야후스포츠 댓글란에는 최근 중-일 갈등에 기반한 부정적 의견이 주를 이루고 있다.


◇사진출처=가이나레 돗토리 구단 홈페이지

"이게 최선입니까?" 中브랜드가 유니폼 공식 스폰서 등장, 日 팬들 '술…
◇사진출처=가이나레 돗토리 구단 홈페이지
중국의 스포츠브랜드 진출 시도는 이번이 처음은 아니다. 2008 베이징올림픽을 전후해 리닝, 안타, 361。 등 다양한 브랜드가 세계의 문을 두드렸다. 거대한 내수 시장을 등에 업고 빠르게 성장한 이들은 중국 국내 매출에서 나이키, 아디다스에 견줘 손색이 없는 수준으로 성장했다. 중국 내 매출 1위로 알려진 안타는 클레이 톰슨, 카이리 어빙 등 NBA 스타들과 스폰서십 계약을 체결해 시그니처 농구화를 발매하고 있고, 리닝도 비슷한 길을 걷고 있다.

그동안 중국 스포츠브랜드의 주 타깃은 탁구, 배드민턴 등 개인 종목이었다. 대부분 자국 선수들이 강세를 보이는 종목이었다. 자국 내 최고 인기를 구가하는 농구는 NBA와의 스폰서십으로 이름을 알렸으나, 세계 시장으로 무대를 확대하기엔 부족한 수준이었던 게 사실이다. 세계 최고 스포츠로 꼽히는 축구에서의 인지도는 사실상 '0'이다. 중국 대표팀과 슈퍼리그도 유니폼 스폰서는 모두 나이키로 통일돼 있다. 일본에서 펼쳐지는 중국 브랜드의 새로운 도전과 성패 여부에 관심이 쏠릴 수밖에 없는 이유다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용, “결국 영안실로”→구급대원 “희망 없었다” (동치미)

2.

안성재 비난 댓글 8천개 쏟아진 '두쫀쿠'...이혜원 "지구 10바퀴 돌아야" 리얼 후기

3.

"이미 계획했던 일"...故 홍종명, 사망 후 8명 살린 장기기증, 오늘 13주기

4.

'이수와 이혼' 린, 침묵 깼다...의미심장 새벽글 "부서지더라도 품고 싶던 사람"

5.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

스포츠 많이본뉴스
1.

"GOAT논쟁?가장 위대한 골잡이 논쟁은 끝났다" 불혹의 호날두 또 멀티골 '올해 40호골'→英언론인의 종지부! 1000골 금자탑 '-44'

2.

'철밥통' 최형우가 떠났다...'대개편' KIA 타선의 핵심, 나성범-김선빈 DH 전쟁 발발하나

3.

'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도장 'FA로만 211억 벌었다' [공식발표]

4.

"한국 축구 오열각" 이대론 다음시즌 프리미어리거 전멸한다…'11연패' 황희찬의 울버햄튼, 조기강등 확률 '99.7%'

5.

[오피셜]"2부에서 잘하면 포항 간다" 유럽파 출신 멀티플레이어 김승호, 충남아산 떠나 포항 입단…전남 풀백 김예성도 영입

스포츠 많이본뉴스
1.

"GOAT논쟁?가장 위대한 골잡이 논쟁은 끝났다" 불혹의 호날두 또 멀티골 '올해 40호골'→英언론인의 종지부! 1000골 금자탑 '-44'

2.

'철밥통' 최형우가 떠났다...'대개편' KIA 타선의 핵심, 나성범-김선빈 DH 전쟁 발발하나

3.

'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도장 'FA로만 211억 벌었다' [공식발표]

4.

"한국 축구 오열각" 이대론 다음시즌 프리미어리거 전멸한다…'11연패' 황희찬의 울버햄튼, 조기강등 확률 '99.7%'

5.

[오피셜]"2부에서 잘하면 포항 간다" 유럽파 출신 멀티플레이어 김승호, 충남아산 떠나 포항 입단…전남 풀백 김예성도 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.