"이게 최선입니까?" 中브랜드가 유니폼 공식 스폰서 등장, 日 팬들 '술…

[스포츠조선 박상경 기자] 일본 J2(2부리그) 가이나레 돗토리의 2026시즌 유니폼이 현지서 화제가 되고 있다.
돗토리는 지난 26일 중국 브랜드 TLSS와 유니폼 계약을 맺었다고 발표했다. TLSS는 2017년 창립한 '텐로족구'의 브랜드. 그동안 축구화 및 풋살화를 제작해 중국 현지 및 한국, 일본에서 사업을 전개 중이다. J리그팀이 중국 브랜드와 유니폼 계약을 체결한 것은 이번이 처음이다. TLSS는 '돗토리와의 제휴는 단순한 스폰서십을 넘어 함께 성장하는 이야기를 써내려가기 위해 내린 결정'이라고 밝혔다.
돗토리는 TLSS가 제작한 새 시즌 유니폼도 공개했다. TLSS 측은 '돗토리를 대표하는 해안 풍경과 모래 언덕, 그라운드에서 싸우는 선수와 서포터를 형상화 했다'고 설명했다. 이를 본 일본 네티즌들의 반응은 다양하다. '디자인이 심플하다', '빨리 실물을 보고 싶다'는 긍정적 여론도 있지만, '드디어 유니폼까지 중국 브랜드가 진출하는건가', '마니아지만 들어본 적 없는 브랜드', '내구성이 관건' 등의 의견도 존재하고 있다. 일본 야후스포츠 댓글란에는 최근 중-일 갈등에 기반한 부정적 의견이 주를 이루고 있다.
◇사진출처=가이나레 돗토리 구단 홈페이지
◇사진출처=가이나레 돗토리 구단 홈페이지
중국의 스포츠브랜드 진출 시도는 이번이 처음은 아니다. 2008 베이징올림픽을 전후해 리닝, 안타, 361。 등 다양한 브랜드가 세계의 문을 두드렸다. 거대한 내수 시장을 등에 업고 빠르게 성장한 이들은 중국 국내 매출에서 나이키, 아디다스에 견줘 손색이 없는 수준으로 성장했다. 중국 내 매출 1위로 알려진 안타는 클레이 톰슨, 카이리 어빙 등 NBA 스타들과 스폰서십 계약을 체결해 시그니처 농구화를 발매하고 있고, 리닝도 비슷한 길을 걷고 있다.
그동안 중국 스포츠브랜드의 주 타깃은 탁구, 배드민턴 등 개인 종목이었다. 대부분 자국 선수들이 강세를 보이는 종목이었다. 자국 내 최고 인기를 구가하는 농구는 NBA와의 스폰서십으로 이름을 알렸으나, 세계 시장으로 무대를 확대하기엔 부족한 수준이었던 게 사실이다. 세계 최고 스포츠로 꼽히는 축구에서의 인지도는 사실상 '0'이다. 중국 대표팀과 슈퍼리그도 유니폼 스폰서는 모두 나이키로 통일돼 있다. 일본에서 펼쳐지는 중국 브랜드의 새로운 도전과 성패 여부에 관심이 쏠릴 수밖에 없는 이유다.