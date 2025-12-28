슬프다, 한국 축구...'국대 간판' 황희찬, EPL 역대 최악 팀 방출…

영국 디 애슬래틱은 27일(한국시각) 2026년 겨울 이적시장을 앞두고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 20개 구단의 이적시장을 전망했다.
시즌 개막 후 18경기 무승이라는 EPL 역대 최악의 기록을 작성한 울버햄튼의 변화는 불가피하다. 겨울 이적시장 동안 폭풍 영입을 진행해서 불가능할 것 같은 기적을 위해 노력해보거나 미리미리 선수단을 정리해서 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 강등을 준비하는 것이다.
울버햄튼은 후자를 선택했다. 많은 돈을 투자한다고 해서 상황이 크게 개선되지 않을 것이라고 판단했다. 울버햄튼은 더 멀리 내다보고 이적시장을 계획 중이다. 그 계획의 일환 중 하나가 팀에서 쓸모가 없어진 선수들을 정리하는 것. 슬프게도 그 대상 중 하나는 황희찬이었다.
매체는 '울버햄튼 1군에는 현재 입지가 줄어든 경험 많은 베테랑 선수들이 있으며, 구단은 적절한 조건이 제시된다면 이들과의 결별을 고려할 수 있다. 여기에는 골키퍼 조세 사와 공격수 황희찬이 포함된다'고 설명했다.
울버햄튼 입장에서 보자면 그럴 수밖에 없는 선택이다. 2023~2024시즌 황희찬은 리그 12골 3도움을 터트리면서 울버햄튼의 새로운 에이스로 도약했다. 황희찬의 역대급 시즌이었다. 울버햄튼도 황희찬에게 팀 내 고액 연봉자로 만들어주는 재계약 제안을 건네서 보답해줬다.
인생 최고 시즌을 만든 뒤 황희찬은 급격히 추락했다. 2024~2025시즌부터 지금까지 울버햄튼 팬들이 기대했던 모습을 전혀 보여주지 못했다. 지난 1년 반 동안의 공격 포인트 개수가 겨우 5개밖에 되지 않는다. 출전 기회를 제대로 받지 못한 것도 있지만 황희찬에게도 문제가 없었다고 보기 어렵다. 부상이 있었고, 경기력도 좋지 못했다.
이제 황희찬도 새해의 해가 뜨면 30살이다. 30대로 접어든, 연봉값 못해주는 베테랑을 데리고 있을 만큼 울버햄튼의 자금 상황이 여유로운 것도 아니다. 슬프게도 이게 현재 황희찬이 직면한 차가운 현실이다.
커리어에 있어서 항상 좋은 일만 있을 수는 없기에 방출도 겪을 수 있다. 이보다 더 큰 문제는 과연 황희찬을 영입하려는 팀이 있을 것인지다. EPL 12골이라는 전성기는 너무 대단했지만 지금의 모습은 그때가 아니다. 1년 반이라는 부진의 시간은 절대로 짧지 않다. 또한 황희찬은 선수 생활 내내 부상이 있었던 선수다. 연봉도 낮지 않기에 다른 EPL 구단 혹은 유럽 빅리그에서 황희찬을 영입할 만한 매력을 느낄지 의문이다.
황희찬이 이번 겨울 이적시장을 통해서 울버햄튼을 떠나서, EPL 밖으로 향한다면 한국 축구의 위기 신호가 울릴 것이다. 2005년 박지성이 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입은 뒤로 EPL에서 한국 선수가 없었던 적은 없었기 때문이다. 토트넘의 양민혁, 브라이튼의 윤도영 그리고 뉴캐슬의 박승수 그리고 브렌트포드에서 김지수가 성장 중이지만 네 선수 중 누구도 당장 1군에서 뛸 만한 실력을 보여주지 못하는 중이다.