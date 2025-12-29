홍명보호는 '0'인데…개최국+상위랭커 이점? 멕시코 2026 달력은 이미 꽉 찼다

기사입력 2025-12-30 00:51


AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 홍명보호가 2026년 북중미월드컵 본선 성공을 위해 반드시 넘어야 할 멕시코의 분위기는 일찌감치 달아 오르고 있다. 멕시코는 내년 1월부터 친선경기 일정을 시작한다. 1월 23일(이하 한국시각) 파나마시티에서 파나마를 상대하고, 26일에는 볼리비아 산타크루스 데 라 시에라에서 볼리비아 대표팀을 만난다. 2월 26일에는 케레타로에서 아이슬란드와 홈 경기를 치르고, 3월 29일과 4월 1일에는 포르투갈, 벨기에와 각각 친선경기를 갖는다.

1~2월은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 A매치 기간이 아니다. 따라서 라울 히메네스(풀럼), 산티아고 히메네스(AC밀란), 오벨린 피네다(AEK아테네), 에드손 알바레스(페네르바체), 세자르 몬테스(로코모티프 모스크바) 등 해외파 소집은 불가하다. 그러나 멕시코는 개의치 않는 분위기다. 현재 대표팀 구성 자체가 국내파 위주로 돼 있다는 게 크게 작용하는 모습이다. 이전에도 멕시코는 FIFA의 A매치 기간에 구애받지 않고 국내파로만 대표팀을 구성해 친선경기를 자주 치러왔다. 상대국도 해외파 소집은 불가한 만큼, 경기의 질은 다소 떨어질 수 있다. 그러나 멕시코는 월드컵 본선을 앞둔 상황에서 국내파 옥석가리기에 좀 더 초점을 맞추는 눈치다.

본선 전 5경기가 전부는 아닐 전망이다. 대부분의 본선 출전국은 최종명단 발표 후 소집훈련 기간 1~2차례 친선경기 기회를 갖는다. 개최국 자격으로 이번 대회에 나서는 멕시코를 향한 러브콜은 더욱 뜨거울 수밖에 없다. 2002년 한-일월드컵 본선을 앞두고 잉글랜드, 프랑스 등 세계적 강호들과 잇달아 상대했던 히딩크호가 좋은 예다. 멕시코에서 경기를 치르는 팀들이 최종 모의고사 상대가 될 가능성이 높다.

홍명보호의 2026년 일정은 아직 '0'이다. 지난 6일 본선 조추첨이 마무리된 후 대한축구협회가 백방으로 뛰며 3월 친선경기 상대를 물색 중이다. 오스트리아가 유력한 상대로 거론됐으나 아직까지 조율이 이어지고 있다. 나머지 한 팀의 실체도 지금은 불분명하다. 아직 마무리 되지 않은 유럽, 대륙간 플레이오프 일정과 상위랭커들이 일찌감치 서로 일정 조율을 마친 게 부담으로 작용하고 있다.

멕시코처럼 동계 소집 카드를 꺼내들기도 쉽지 않다. 내년 K리그는 2월말 개막한다. 1월은 각 클럽들이 전지훈련으로 몸 만들기에 돌입하는 시기다. 선수 차출 규정상 국내파, J리거만 발탁할 수 있는 상황이지만, 시즌 개막을 코앞에 둔 각 팀을 설득하기 쉽지 않고, 희생 강요 논란을 불러 일으킬 수밖에 없다. 홍명보호가 멕시코와 달리 유럽파 위주로 꾸려진 팀이라는 점도 동계 소집 활용성에 물음표가 달릴 수밖에 없는 부분이다.
