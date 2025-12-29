[오피셜]"미국 왜 갔냐고?" 손흥민 이런 팀에서 뛴다…LA FC, '베…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민 소속팀 LA FC(미국)가 '2025년 글로보 사커 어워즈'에서 '베스트 클럽 브랜딩상'을 수상했다.
LA FC 구단은 공식 SNS를 통해 이 소식을 전하며 "세계적으로 인정을 받았다"라고 소개했다.
이번 수상으로 구단의 지위는 한층 더 올라갈 전망이다.
한편, 발롱도르와 FIFA 올해의 선수상에 빛나는 '이강인 동료' 우스만 뎀벨레(파리생제르맹)가 글로브 사커 어워즈 올해의 남자선수를 수상했다.
이강인팀 파리생제르맹(PSG)은 2024~2025시즌 트레블을 앞세워 올해의 남자 클럽으로 뽑혔고, 루이스 엔리케 PSG 감독이 올해의 감독, 미드필더 비티냐가 올해의 미드필더, 윙어 데지레 두에가 올해의 신인 선수로 각각 이름을 올렸다.
크리스티아누 호날두(알 나스르)는 올해의 중동 선수, 호날두의 조국인 포르투갈 축구대표팀이 올해의 국가대표로 각각 뽑혔다. 라민 야말(바르셀로나)은 올해의 공격수에 이름을 올렸다.
폴 포그바는 올해의 컴백상을 수상했고, '호날두 에이전트'로 유명한 호르헤 멘데스가 베스트 에이전트로 뽑혔다.
전 일본 대표 미드필더 나가타 히데토시와 전 스페인 미드필더 안드레스 이니에스타가 '커리어 어치브먼트 어워드'를 나란히 수상했다.
