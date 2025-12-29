2025년 대학축구는 '4관왕' 단국대 '천하'…올해의 팀→박종관 '올해…

2025년 대학축구는 '4관왕' 단국대 '천하'…올해의 팀→박종관 '올해의 감독' 영광

기사입력 2025-12-29 20:00


사진제공=한국대학축구연맹

사진제공=한국대학축구연맹

[수원=스포츠조선 김가을 기자]2025년 대학축구는 '단국대학교 천하'였다. 한국대학축구연맹은 29일 수원 아주대학교 율곡관에서 2025년 한국대학축구연맹 시상식을 개최했다. 대학축구연맹은 한 해 동안 대학축구 발전, 좋은 성적을 거두기 위해 노력한 모두를 격려하는 자리를 만들었다. 이번 시상식에서는 올해의 팀, 올해의 감독, 올해의 선수, 베스트 팀, 베스트 코치, 베스트11 등의 주인공을 가렸다. 대학축구연맹은 올 한 해 연맹이 주관한 4개 대회(춘추계, 1~2학년 대회 두 차례) 및 U리그 등의 결과를 토대로 수상자를 정했다.

올해의 팀은 단국대였다. 단국대는 2025년 한해 4관왕을 차지했다. 제61회 추계대학축구연맹전 백두대간기, 제20회 1-2학년대학축구연맹전, 2025년 U리그1 6권역, 대학축구 왕중왕전까지 총 4개의 우승컵을 거머쥐었다. 단국대를 이끈 박종관 감독은 '올해의 감독'에 선정됐다. 단국대의 핵심 고경록은 '올해의 선수' 영광을 안았다. 박 감독은 "코치부터 감독까지 대학에 오래 있었다.매년 어워즈에서 상을 받는 지도자들을 보면서 '대단하다'는 생각을 했다. 부족한 감독이지만 코칭스태프와 32명의 선수들이 (나를) 대단한 사람으로 만들어준 것 같아서 감사하다. 올해 성과는 있어 만족하지만 앞으로 육성을 위해 무엇을 더 해야하는지 깊이 고민하면서 정진하겠다"고 말했다. 수원=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇2025년 한국대학축구연맹 시상식 수상자 명단

올해의 팀=단국대 올해의 감독=박종관(단국대) 올해의 선수=고경록(단국대)

베스트 팀=선문대, 전주대 베스트 코치=최재영(선문대) 김광진(경희대) 이성환(건국대) 오해종(중앙대) 베스트11=김다현(중앙대) 황준모(한남대) 박건희(연세대) 김유성(울산대) 유종석(선문대) 엄준혁(단국대) 이준혁(명지대) 양지민(수원대) 이유석(전주기전대) 정세훈(조선대) 최성민(송호대) 손이준(김해대) 장현수(전주대) 진산(건국대) 장하윤(경희대) 베스트프런트상=아주대 심판상=김석훈 이윤섭 경기감독관상=조성철

UNIV PRO U리그 영플레이어상=강성진(단국대·U리그1) 서준영(송호대·U리그2) UNIV PRO 지도자상=한영일(조선대) UNIV PRO 단체상=조선대

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.