2025년 대학축구는 '4관왕' 단국대 '천하'…올해의 팀→박종관 '올해…

[수원=스포츠조선 김가을 기자]2025년 대학축구는 '단국대학교 천하'였다. 한국대학축구연맹은 29일 수원 아주대학교 율곡관에서 2025년 한국대학축구연맹 시상식을 개최했다. 대학축구연맹은 한 해 동안 대학축구 발전, 좋은 성적을 거두기 위해 노력한 모두를 격려하는 자리를 만들었다. 이번 시상식에서는 올해의 팀, 올해의 감독, 올해의 선수, 베스트 팀, 베스트 코치, 베스트11 등의 주인공을 가렸다. 대학축구연맹은 올 한 해 연맹이 주관한 4개 대회(춘추계, 1~2학년 대회 두 차례) 및 U리그 등의 결과를 토대로 수상자를 정했다.
올해의 팀은 단국대였다. 단국대는 2025년 한해 4관왕을 차지했다. 제61회 추계대학축구연맹전 백두대간기, 제20회 1-2학년대학축구연맹전, 2025년 U리그1 6권역, 대학축구 왕중왕전까지 총 4개의 우승컵을 거머쥐었다. 단국대를 이끈 박종관 감독은 '올해의 감독'에 선정됐다. 단국대의 핵심 고경록은 '올해의 선수' 영광을 안았다. 박 감독은 "코치부터 감독까지 대학에 오래 있었다.매년 어워즈에서 상을 받는 지도자들을 보면서 '대단하다'는 생각을 했다. 부족한 감독이지만 코칭스태프와 32명의 선수들이 (나를) 대단한 사람으로 만들어준 것 같아서 감사하다. 올해 성과는 있어 만족하지만 앞으로 육성을 위해 무엇을 더 해야하는지 깊이 고민하면서 정진하겠다"고 말했다. 수원=김가을 기자 epi17@sportschosun.com