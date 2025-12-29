어디서 손흥민 스승이라고 하지 마세요...EPL 경질→재취업→3개월 만에…

영국 토크 스포츠는 29일(한국시각) '웨스트햄 유나이티드는 성적이 빠르게 개선되지 않을 경우, 이번 시즌 두 번째로 감독 교체를 단행하는 방안을 검토할 수 있는 것으로 알려졌다. 이 경우 웨스트햄은 2017년에 경질했던 슬라벤 빌리치를 다시 선임해 시즌을 수습하는 방안을 고려할 수 있다'고 보도했다.
데이비드 모예스 감독을 떠나보낸 후, 웨스트햄은 감독 선임을 연속으로 실패하고 있다. 기대가 컸던 훌렌 로페테기 체제는 단 5개월 만에 종료됐다. 첼시를 이끌기도 했던 그레이엄 포터 감독을 소방수로 내세웠지만 1시즌을 채우지 못했다. 웨스트햄은 지난 10월에 2024~2025시즌 노팅엄 포레스트 돌풍을 이끌었던 누누 산투 감독을 선임했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
누누 산투 감독이 노팅엄에서 기대 이상의 성과를 냈다는 점이 선임의 이유였다. 당시에는 합당한 선임처럼 보였다. 현실은 전혀 달라지지 않았다. 누누 산투 감독 체제에서 치른 13경기 동안 웨스트햄은 단 2번밖에 승리하지 못했다. 승리 2번을 기록하는 동안 7번의 패배를 당했다. 최근 7경기에서 승리가 없어 강등권 탈출은 점점 멀어져 가고 있다.
결국 웨스트햄은 누누 산투 감독을 경질하는 방향까지도 고려 중인 것으로 보인다. 매체는 '누누 산투 감독은 부진한 성적 속에 강등권 싸움에 휘말리며 극심한 압박을 받고 있다. 만약 웨스트햄이 누누 감독을 경질한다면, 그는 이번 시즌 두 번째 경질을 당하게 된다. 누누 감독은 이미 9월 8일 노팅엄에서 해임된 바 있다'고 설명했다.
노팅엄에서의 성과는 무시할 수 없지만, 누누 산투 감독이 한때 토트넘을 이끌었다는 점은 다시 생각해도 충격적이다. '스페셜 원' 조세 무리뉴 감독을 결승전을 앞두고 갑자기 경질하고 데려온 인물이었다. 무리뉴 감독보다 커리어가 부족하고, 단점도 많은 선임이었다.
토트넘은 울버햄튼에서 수비 지향적인 축구를 구사했던 감독에게 공격적인 축구를 요구했다. 애초에 무리뉴 감독과 같은 스타일인데 더욱 완성도가 떨어지는 사령탑에게 공격 축구를 맡기는 것부터 잘못됐다. 결과는 뻔했다. 전성기 해리 케인과 손흥민을 데리고도 성적을 내지 못해 4개월 만에 경질됐다. 손흥민의 토트넘 커리어 중 동행 기간이 제일 짧았던 사령탑이었다.
토트넘을 맡기엔 부족한 사령탑이었다. 4개월 만에 '초스피드' 경질을 당한 이유도 능력 부족 때문이었다. 토트넘을 떠난 후 사우디아라비아 알 이티하드에서 짧은 기간 동안 성공을 거뒀다. 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아와 노팅엄을 강등에서 구했다. 강등권의 팀을 다음 시즌에 곧바로 유럽대항전으로 진출시킨 점도 인정해야 한다. 다만 누누 산투 감독은 빅클럽을 이끌기에는 부족한 사령탑처럼 보인다.
웨스트햄을 이끌고도 또 성적을 내지 못해 3개월 만에 경질 위기에 내몰렸다. 한 시즌 동안 두 개의 EPL 팀에서 경질되는 이력을 남길 위기에 놓였다