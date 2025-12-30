손흥민 꿈꿨던 '눈물 펑펑' 존슨, '탈토트넘' 인기 폭발…팰리스 이어 '세메뇨 이적' 본머스 영입전 가세
|사진=토트넘 오리지널 다큐멘터리 영상 캡처
[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)을 꿈꿨던 브레넌 존슨(24·토트넘)이 '뜨거운 감자'로 떠올랐다.
그는 지난 시즌 유로파리그 결승전, 결승골의 주인공이다. 하지만 토마스 프랭크 감독이 지휘봉을 잡은 이번 시즌 설자리를 잃었다. 1월 겨울이적시장을 통해 변화도 감지된다.
영국의 'BBC'는 최근 '존슨이 프리미어리그 여러 팀들의 관심 속에 토트넘에서의 미래가 불투명해졌다. 토트넘은 존슨을 적극적으로 매각하려는 것은 아니지만, 적절한 제안이 들어온다면 그를 이적시킬 의향이 있다'고 보도했다.
존슨은 2023~2024시즌 여름이적시장 마지막 날 토트넘으로 이적했다. 이적료는 4750만파운드(약 920억원)였다. 첫 시즌부터 손흥민과 찰떡 궁합을 과시했다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 32경기에서 5골 10도움을 기록했다.
지난 시즌에는 EPL 11골(3도움)을 비롯해 18골을 터트리며 팀대 최다골을 기록했다. 특히 맨유와의 유로파리그 결승전에서 결승골을 작렬시키며 1대0 승리를 이끌었다.
|로이터 연합뉴스
토트넘은 2024~2025시즌 유로파리그 정상에 올랐다. 2007~2008시즌 리그컵 우승 이후 17년 만의 환희였다. 유럽대항전의 경우 1983~1984시즌 유로파리그 전신인 UEFA컵 우승 이후 41년 만의 정상 등극이었다.
|로이터 연합뉴스
그러나 손흥민이 떠나자 그도 희미해졌다. 존슨은 EPL 15경기에서 2골에 그쳤다. 선발 출전은 6경기에 불과하다. 프랭크 감독 시대 새롭게 둥지를 튼 모하메드 쿠두스, 사비 시몬스, 랑달 콜로 무아니 등과의 주전 경쟁에서 밀렸다.
여전히 '핫'하다. 크리스털 팰리스가 존슨 영입에 가장 적극적이다. 새로운 구단이 영입전에 뛰어들었다. 앙투안 세메뇨와 이별이 예상되는 본머스가 가세했다.
영국의 '스카이스포츠'는 29일(한국시각) '본머스는 세메뇨가 이적할 가능성이 높아짐에 따라 그의 대체자를 찾고 있으며, 존슨이 후보 중 한 명이다'고 전했다.
세메뇨는 토트넘도 영입에 공을 들인 인물이다. 그러나 '정중한 거절'로 체면을 구겼다. 그는 1월 겨울이적시장이 열리면 10일까지 한시적으로 바이아웃 조항이 발동된다. 6500만파운드(약 1260억원)를 지급하면 영입이 가능하다. 현재 맨시티행이 유력하다는 관측이다.
|토트넘 SNS
손흥민은 지난 8월 뉴캐슬 유나이티드와의 프리시즌 친선경기를 끝으로 토트넘과의 10년 동행을 끝냈다. 그는 뉴캐슬전 후 라커룸에서 '이별 소회'를 전했다.
손흥민은 눈물을 흘렸고, 바로 옆에 있던 존슨도 흐느끼는 모습이 최근 공개된 다큐멘터리에 담겨 화제가 됐다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
