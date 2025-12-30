"팀을 구했다!" 韓 축구 미래, 英 BBC '최고' 평점 폭발…양민혁 '美친 결승골' 포츠머스, 극적인 2-1 승리

기사입력 2025-12-30 11:47


사진=포츠머스 구단 공식 SNS 캡처

사진=포츠머스 구단 공식 SNS 캡처

[스포츠조선 김가을 기자]주인공은 양민혁(19·포츠머스)이었다.

존 모우진요 감독이 이끄는 포츠머스는 30일(이하 한국시각) 영국 포츠머스의 프라톤 파크에서 열린 찰튼 애슬레틱와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 홈 경기에서 2대1로 이겼다. 포츠머스는 6승7무10패(승점 25)로 24개 팀 중 21위가 됐다.

그야말로 '극적'이었다. 포츠머스는 후반 24분 코너 쇼네시의 선제골로 리드를 잡았다. 그러나 후반 52분 하비 닙스에게 동점골을 내줘 다잡았던 승리를 날리듯 했다.

위기의 순간 양민혁이 나섰다. 벤치에서 경기를 시작한 양민혁은 후반 19분 교체 투입됐다. 양민혁은 경기 종료 직전 극장 결승골을 꽂아 넣었다. 후방에서 길게 넘겨준 공을 찰턴 수비수가 헤더로 걷어내자 페널티아크 부근에 있던 양민혁이 잡아 오른발로 골문 왼쪽 아래 구석에 꽂아 넣었다. 양민혁의 올 시즌 3호골이었다. 지난 10월 두 경기 연속 골을 넣은 뒤 약 세 달 만에 득점포를 재가동했다.

양민혁은 이 득점으로 유럽 진출 후 한 시즌 개인 최다 득점도 경신했다. 그는 지난해 1월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘에 입단했다. 그러나 한 경기도 뛰지 못하고 퀸스파크레인저스(QPR)로 임대 이적했다. 양민혁은 2024~2025시즌 QPR에서 14경기를 뛰며 2골-1도움을 기록했다.


경기 뒤 영국 언론 BBC는 '양민혁이 극적인 득점으로 팀을 구했다'고 극찬했다. 이 매체는 양민혁에게 양팀 최고 평점인 8.72를 줬다. 모우진요 감독은 "상대가 잘 수비하며 동점을 만들었을 때 우리는 머리를 맞대고 있었다. 그래서 반대로 올라가는 것을 보지 못했다. 하지만 골이 골대 안으로 들어가는, 공만 있는 매우 초현실적인 순간이었다. 마지막에는 정말 말도 되지 않는 일이었다"며 "1-0으로 이기고 싶었다. 하지만 정말 놀라운 라커룸이 됐다. 이를 바탕으로 느낌을 조금이나마 찾을 수 있기를 바란다. 올해는 그다지 많은 것을 경험하지 못했다. 좋은 성적과 경기 승리를 위해 노력하는 것에 집착해야 한다. 정말 큰 승리였다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

