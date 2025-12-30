토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조짐...英 단독 보도! "팰리스, 감독 대체자 구하는 중"

기사입력 2025-12-30 15:45


토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조…
AFP연합뉴스

토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 올리버 글라스너 감독 선임 계획이 이뤄질 수 있을까.

영국의 풋볼인사이더는 30일(한국시각) '크리스털 팰리스가 글래스너 이후 제2의 로이 호지슨이라고 평가받는 감독을 데려오려고 한다'고 단독 보도했다.

풋볼인사이더는 '팰리스는 스트라스부르의 리암 로제니어 감독이 차기 감독 1순위라고 알려졌다. 잉글랜드 축구를 떠나 지산의 능력을 증명하려고 했던 로제니어는 과거 팰리스 감독이었던 호지슨과 비교되는 인물로, 구단 감독 선임 리스트에 확실히 명단이 있다. 구단은 글라스너 감독의 시즌 종료 후 이적에 대비하고 있으며, 글라스너의 이탈은 확실해 보인다'고 전했다.


토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조…
AFP연합뉴스
맨유 스카우트였던 믹 브라운 또한 "로제니어는 매우 높은 평가를 받는 감독이다. 팰리스가 글라스너의 후임으로 몇몇 감독을 물색하고 있고, 로제니어 또한 후보에 있다"고 밝혔다.

글라스너는 과거 오스트리아 무대를 시작으로 분데스리가에서 능력을 발휘해 호평을 받았다. 볼프스부르크와 프랑크푸르트를 이끌었고, 프랑크푸르트 시절에는 유로파리그 우승을 차지한 바 있다. 크리스털 팰리스로 자리를 옮긴 후에도 그의 유관 행보는 이어졌다. 팰리스를 이끌고 FA컵 우승에 성공하며 능력을 인정받았다. 다만 팰리스와 최근 재계약이 불발됐다고 알려졌다.


토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조…
AFP연합뉴스
글라스너의 불확실성은 많은 팀의 관심을 끌었다. 그중 한 팀이 토트넘이다. 올 시즌 토트넘은 토마스 프랭크 선임으로 구단 쇄신 작업에 돌입했지만, 뚜렷한 성과를 보이지 못하고 있다. 프랭크는 시즌 초반 잘나가던 시기도 있었으나, 곧바로 분위기가 꺾였다. 답답한 공격과 흔들리는 수비 등 장점을 제대로 보여주지 못하며 팬들의 불만이 커지고 있다. 대체 후보로 글라스너가 거론되고 있다. 팰리스가 글라스너와의 재계약을 포기하고 로제니어를 선임한다면 토트넘으로서는 확실히 기회를 노릴 수 있다.

한편 글라스너가 토트넘에 부임한다면 한국 선수 영입으로 관심을 모을 수 있다. 글라스너는 팰리스를 이끌며 이강인 영입설과 엮인 바 있다. 지난 시즌 팀에서 입지를 잃었던 이강인은 팰리스를 비롯한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들의 관심을 받았었다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 트레이드설' 다저스 결국 저질렀다! → 마이애미와 거래해 18세 우완 유망주 영입

2.

"언론은 현실을 몰라요" 충격받은 日 에이스, 4일 밖에 안남았는데 확실한 제안 못받아...보라스는 자신만만

3.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

4.

'패패무패무무' 韓 국대 MF 스승 위기, 경질 압박 거세진다...'백승호 풀타임 활약' 버밍엄, 사우샘프턴과 1-1 무승부→6경기 연속 무승

5.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 트레이드설' 다저스 결국 저질렀다! → 마이애미와 거래해 18세 우완 유망주 영입

2.

"언론은 현실을 몰라요" 충격받은 日 에이스, 4일 밖에 안남았는데 확실한 제안 못받아...보라스는 자신만만

3.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

4.

'패패무패무무' 韓 국대 MF 스승 위기, 경질 압박 거세진다...'백승호 풀타임 활약' 버밍엄, 사우샘프턴과 1-1 무승부→6경기 연속 무승

5.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.