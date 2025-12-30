토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조…

영국의 풋볼인사이더는 30일(한국시각) '크리스털 팰리스가 글래스너 이후 제2의 로이 호지슨이라고 평가받는 감독을 데려오려고 한다'고 단독 보도했다.
풋볼인사이더는 '팰리스는 스트라스부르의 리암 로제니어 감독이 차기 감독 1순위라고 알려졌다. 잉글랜드 축구를 떠나 지산의 능력을 증명하려고 했던 로제니어는 과거 팰리스 감독이었던 호지슨과 비교되는 인물로, 구단 감독 선임 리스트에 확실히 명단이 있다. 구단은 글라스너 감독의 시즌 종료 후 이적에 대비하고 있으며, 글라스너의 이탈은 확실해 보인다'고 전했다.
AFP연합뉴스
맨유 스카우트였던 믹 브라운 또한 "로제니어는 매우 높은 평가를 받는 감독이다. 팰리스가 글라스너의 후임으로 몇몇 감독을 물색하고 있고, 로제니어 또한 후보에 있다"고 밝혔다.
글라스너는 과거 오스트리아 무대를 시작으로 분데스리가에서 능력을 발휘해 호평을 받았다. 볼프스부르크와 프랑크푸르트를 이끌었고, 프랑크푸르트 시절에는 유로파리그 우승을 차지한 바 있다. 크리스털 팰리스로 자리를 옮긴 후에도 그의 유관 행보는 이어졌다. 팰리스를 이끌고 FA컵 우승에 성공하며 능력을 인정받았다. 다만 팰리스와 최근 재계약이 불발됐다고 알려졌다.
AFP연합뉴스
글라스너의 불확실성은 많은 팀의 관심을 끌었다. 그중 한 팀이 토트넘이다. 올 시즌 토트넘은 토마스 프랭크 선임으로 구단 쇄신 작업에 돌입했지만, 뚜렷한 성과를 보이지 못하고 있다. 프랭크는 시즌 초반 잘나가던 시기도 있었으나, 곧바로 분위기가 꺾였다. 답답한 공격과 흔들리는 수비 등 장점을 제대로 보여주지 못하며 팬들의 불만이 커지고 있다. 대체 후보로 글라스너가 거론되고 있다. 팰리스가 글라스너와의 재계약을 포기하고 로제니어를 선임한다면 토트넘으로서는 확실히 기회를 노릴 수 있다.
한편 글라스너가 토트넘에 부임한다면 한국 선수 영입으로 관심을 모을 수 있다. 글라스너는 팰리스를 이끌며 이강인 영입설과 엮인 바 있다. 지난 시즌 팀에서 입지를 잃었던 이강인은 팰리스를 비롯한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들의 관심을 받았었다.