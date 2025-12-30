이럴수가! 손흥민, 우상 호날두와 내년 월드컵 동반 은퇴?…돌연 유럽 복…

이럴수가! 손흥민, 우상 호날두와 내년 월드컵 동반 은퇴?…돌연 유럽 복귀 가능하다→"1000골 달성 목표"

기사입력 2025-12-30 18:20


사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]세계 축구계의 슈퍼스타 크리스티아누 호날두가 월드컵에서는 은퇴하지만, 선수생활을 이어갈 것이라는 의지를 다졌다.

영국 미러는 30일(한국시각) "호날두가 중동 최고의 선수상을 수상한 뒤 자신의 미래에 대해 언급하며, 사우디아라비아를 떠날 가능성을 암시했다"라며 "40세의 호날두는 전설적인 커리어를 마무리하기 전에 유럽 무대로 돌아올 가능성을 배제하지 않으면서, 통산 1000골을 달성할 때까지는 은퇴하지 않겠다는 계획을 재확인했다"라고 보도했다.


AP 연합뉴스
호날두는 올해 초 자신의 경력이 곧 마무리 될 것이라고 인정했다. 2026 북중미 월드컵이 선수로서 마지막 월드컵이 될 것이라고 밝힌 것이다. 레알 마드리드와 맨체스터 유나이티드 등에서 뛴 호날두는 현재 사우디아라비아의 알 나스르에서 뛰고 있으며, 지난 6월 구단과 2년 재계약을 체결했다.

이 계약으로 호날두는 42세까지 알 나스르에 잔류하게 된다. 그는 중동 무대에서도 전혀 페이스가 떨어지지 않았고, 이번 시즌 알 나스르 소속으로 14경기에서 13골을 기록 중이다.


로이터 연합뉴스
중동 최고의 선수로 선정된 호날두는 시상식에서 "계속 뛰는 건 쉽지 않지만, 나는 동기부여가 돼 있다. 강한 열정으로 계속 뛰고 싶다"라며 "중동이든 유럽이든 어디에서 뛰느냐는 중요하지 않다. 나는 항상 축구를 즐기고 있고, 계속 나아가고 싶다"라고 말했다.

또 호날두는 "내 목표가 무엇인지는 여러분도 알고 있을 것이다. 나는 트로피를 원하고, 모두가 알고 있는 그 숫자(1000골)에 도달하고 싶다"라고 강조했다.

이를 두고 미러는 호날두가 사우디에만 머무르지 않을 가능성이 있으며 필요하다면 유럽 복귀도 고려할 수 있다고 해석했다.


사진=ESPN
호날두는 계속해서 프로선수로 경기에 나설 것으로 보인다. 유럽 무대에서 그를 볼 가능성도 충분히 있다. 다만 월드컵은 내년이 마지막이다. 호날두를 우상이라고 밝힌 한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민도 내년이 마지막 월드컵일 수 있다. 손흥민은 지난 여름 이적시장 토트넘 홋스퍼를 떠나 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스 FC)로 둥지를 옮겼다. 미국으로 이동한 이유중 하나가 2026 북중미 월드컵을 대비하기 위함이라고 설명했다. 손흥민 역시 이번 월드컵이 마지막이 될 수 있다는 예상이 나온다. 유럽에서의 도전을 끝내고, MLS로 이동한 것 자체가 선수 생활 은퇴를 앞둔 것이란 해석이다.





