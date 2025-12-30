팰리스,'주전박탈' SON 전동료 24세 FW에 682억원 '탈트넘'러브콜→EPL3개 이상 구단 동시 눈독

최종수정 2025-12-30 22:49

팰리스,'주전박탈' SON 전동료 24세 FW에 682억원 '탈트넘'러브…
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

팰리스,'주전박탈' SON 전동료 24세 FW에 682억원 '탈트넘'러브…
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 전영지 기자]크리스탈 팰리스가 '토트넘 공격수' 브레넌 존슨 영입을 조기에 마무리하기 위해 분주하게 움직이고 있다.

30일(한국시각) 영국 데일리메일은 '크리스탈 팰리스가 웨일스 국가대표 공격수인 존슨에게 약 3500만 파운드(약 682억원)의 오퍼를 논의중'일고 보도했다.

손흥민과 함께 앤지 포스테코글루 감독 체제에서 해결사로 신임 받았던 '영건' 존슨은 토마스 프랭크 감독 체제에서 올 시즌 주전 기회를 얻지 못했다. 깊은 불만과 좌절감을 느끼고 있지만 특별히 서둘러 팀을 떠나려는 생각도 없는 것으로 알려졌다.

프랭크 감독은 지난주 존슨이 여전히 팀과 향후 계획에 중요한 선수라고 공개적으로 밝혔지만 토트넘은 다른 공격 옵션을 모색 중이며 다른 포지션에 대한 지출을 상쇄하기 위해 상당한 규모의 오퍼를 고려할 수도 있다는 이야기도 흘러나오고 있다. 크리스탈 팰리스뿐 아니라 3개 이상의 구단이 존슨 영입에 관심을 보이고 있다. 본머스도 존슨에게 잠정적인 관심을 보여왔으나, 앙투안 세메뇨의 대체자로 레스터 시티의 압둘 파타우와도 협상 중인 것으로 알려졌다.


팰리스,'주전박탈' SON 전동료 24세 FW에 682억원 '탈트넘'러브…
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
24세의 젊은 공격수 존슨은 에버턴, 애스턴 빌라 등의 관심도 받고 있지만 데일리메일은 '이 구단들은 여름 이적시장에 움직일 가능성이 더 높다'고 예상했다.

크리스탈 팰리스는 올리버 글라즈너 감독이 부진 이후 반등을 노리는 가운데 감독의 권한 강화를 위해 보강을 적극적으로 추진 중이다. 글라즈너 감독의 시즌 종료 후 셀허스트 파크에서의 재계약 가능성은 그리 높지 않아보이는 가운데 울버햄턴의 요르겐 스트란드 라르센을 품기 위해 웨스트햄과의 영입전쟁에 참전할 의사가 있으며, 보루시아 도르트문트, 토트넘, 풀럼 등 다수 구단의 관심을 받고 있는 맨시티 미드필더 오스카르 보브 영입에도 관심이 있는 것으로 보인다. 또 크리스탈 팰리스는 뉴캐슬이 점찍어둔 오세르 미드필더 케빈 다노아에도 관심을 보이고 있다.

한편 리버풀이 노리고 있는 주전 수비수 마르크 게히는 시즌을 마친 후 여름 이적시장에서야 움직일 것으로 보인다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후가 153km 쾅쾅! 5위 이정후, 3위 이정후, 2위도 이정후 → TOP5 이정후 지분 60% 도대체 뭐길래

2.

발만 빠른 외야수의 운명, 26살인데 벌써 5번째 트레이드...LAD가 도루왕을 버렸다

3.

[현장인터뷰]KT 문경은 "김선형, 올스타전 전후 (복귀) 가능성 얘기" vs 삼성 김효범 "투혼 보여줬으면 좋겠다"

4.

'오피셜' 임박! 축구화에 'SON' 새기면 뭐하나, 유럽 1티어 폭로! 손흥민 우승 일등 공신 "방출 합의 완료"→"최종 결정만 남았다"

5.

40억 투자→"술 세게 마셨다" 고백…역대 7번째 기록에도 은퇴, "노력한 선수로 기억해주길"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후가 153km 쾅쾅! 5위 이정후, 3위 이정후, 2위도 이정후 → TOP5 이정후 지분 60% 도대체 뭐길래

2.

발만 빠른 외야수의 운명, 26살인데 벌써 5번째 트레이드...LAD가 도루왕을 버렸다

3.

[현장인터뷰]KT 문경은 "김선형, 올스타전 전후 (복귀) 가능성 얘기" vs 삼성 김효범 "투혼 보여줬으면 좋겠다"

4.

'오피셜' 임박! 축구화에 'SON' 새기면 뭐하나, 유럽 1티어 폭로! 손흥민 우승 일등 공신 "방출 합의 완료"→"최종 결정만 남았다"

5.

40억 투자→"술 세게 마셨다" 고백…역대 7번째 기록에도 은퇴, "노력한 선수로 기억해주길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.