"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과할까...日 충격…

[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀은 긴장하고 있다. 지난 대회보다 험난한 대회를 예상했다.
일본의 사커다이제스트웹은 1일 '일본 대표팀 앞에 놓인 까다로운 F조를 전문가들이 경고한다'고 보도했다.
2026년 북중미월드컵 조추첨식이 지난해 12월 6일 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열리며 본격적인 월드컵 여정의 시작을 알렸다. 아시아 최강국인 한국과 일본의 희비가 엇갈렸다. 아시아 최강국의 희비도 조추첨부터 엇갈렸다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 플레이오프(PO) D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다. 최고라고 말하기는 어렵지만, 최선에 가까운 조 구성에 성공했다.반면 일본은 최악에 가깝다는 평가가 이어지는 조 편성이다. 네덜란드, 유럽 PO(B), 튀니지와 한 조를 이뤘다. 유럽 PO B패스에서는 우크라이나, 스웨덴, 폴란드, 알바니아가 한 자리를 두고 다툰다. 일본을 제외한 나머지 국가들이 쟁쟁하다.
AFP연합뉴스
AFP연합뉴스
미국의 폭스스포츠는 일본이 속한 F조를 가장 어려운 조 1위로 꼽으며 '강호들이 많지는 않지만, 순위가 비슷하기에 가장 치열한 경쟁을 벌일 가능성이 크다. 유럽 PO 확정 전에도 이미 격차가 크지 않으며, 폴란드나 우크라이나가 나설 가능성이 크기에 차이는 별로 다르지 않을 것이다'라고 평가하기도 했다.
하지만 일본은 다른 부분까지도 걱정했다. 자신들에 대한 견제 자체가 심해지는 것이 우려점이라고 밝혔다. 사커다이제스트웹은 '일본은 조별리그에서 네덜란드, 튀니지, 유럽 플레이오프 승자(우크라이나, 폴란드, 스웨덴, 알바니아 중 한 팀)와 맞붙는다. 이 구성에 대해 전문가는 경고를 보냈다'고 전했다.
일본의 축구 전문가 가와지 요시유키는 "여러 겹의 함정이 있는 조다. 독일, 스페인과 같은 조에 속해 명확한 구도였던 지난 카타르 대회와 비교하면 매우 까다롭고 겉보기보다 어려운 조라 할 수 있다. 네덜란드나 튀니지와 맞붙은 경험이 있다고는 해도 일본에게는 불리한 조"라고 평가했다. 이어 "더위와의 싸움도 있으며, 무엇보다 골칫거리는 상대국들이 일본의 전술을 연구해 올 것이라는 점이다. 카타르 대회 당시 독일이나 스페인은 자신들의 축구에 집중했다. 그로 인해 틈이 생겼다는 점 덕분에 일본은 상대하기 쉬운 부분이 있었다. 하지만 이번 대회는 다르다. 경기에 따라 일본이 경계받는 입장이 될 수도 있다. 그런 경기를 반드시 승리해야 한다. 그 점에서 진정한 실력이 시험받게 될 것"이라고 덧붙였다.
AP연합뉴스
2022년 당시 조추첨에서 일본은 스페인, 독일, 그리고 북중미-오세아니아 플레이오프 승자와 한 조를 이뤘다. 플레이오프에서는 코스타리카가 올라왔다. 사실상 전부 까다로운 상대였기에 일본이 속한 조가 죽음의 조로 꼽혔다. 다만 반전을 만든 것도 일본이었다. 1차전에서 독일을 2대1로 꺾으며 이변을 만들었고, 이후 2차전 코스타리카에 0대1로 패했으나, 스페인을 2대1로 제압하며 16강 진출에 성공했다. 당시 일본을 간과했던 독일, 스페인이 실제로 무너진 것이 주효했다.
다만 이번 대회에서는 일본도 포트2에 속한 강팀으로 분류된만큼 다른 국가들의 견제가 더 심해질 수밖에 없다. 일본으로서는 제대로 분석당하고 경기에 나선다면 어려움을 겪지 않을 수 없다. 월드컵 우승까지도 노리는 일본의 걱정이 커지고 있다. 약자가 이난 강자 축에 속해서 치르는 월드컵이 일본에 어떤 영향을 끼칠지도 귀추가 주목된다.