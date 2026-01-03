[오피셜] 강원, 국대급 재능 품었다...'U-20 국가대표' GK 김정훈 영입

기사입력 2026-01-03 16:38


[오피셜] 강원, 국대급 재능 품었다...'U-20 국가대표' GK 김정…
사진=강원

[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 U-20 국가대표 출신 골키퍼 김정훈 영입으로 골문 경쟁력을 강화했다.

강원FC는 3일 골키퍼 김정훈(22)을 영입했다고 밝혔다. 김정훈은 188cm의 큰 키와 안정적인 경기 운영 능력을 갖춘 골키퍼다. 뛰어난 반사신경도 갖춰 페널티킥 상황에서도 강점을 보인다.

김정훈은 "강원FC라는 훌륭한 팀에 입단하게 돼 기쁘고 영광스럽다"며 "좋은 기량으로 강원FC의 목표에 도움이 되는 선수가 되겠다"고 소감을 밝혔다.

김정훈은 연령별 대표팀을 거치며 경쟁력을 입증했다. 대한민국 U-20 축구 국가대표팀 일원으로 2023 AFC U-20 아시안컵에서 4강 진출을 경험했다. 같은 해 2023 FIFA U-20 월드컵에서는 4위에 올라 국제 무대에서 경쟁력을 쌓았다. 프로에서는 지난해 수원삼성에 입단해 리그 데뷔전을 치렀다. 자신의 두 번째 리그 경기에서 클린시트를 기록하며 가능성을 보였다.

한편, 강원FC의 2026시즌 영입 오피셜 콘셉트는 '강원지보(江原之寶)'다. 강원특별자치도가 간직한 문화유산과 가치를 조명한다. 강원FC에 입단하는 선수들이 강원FC의 보물 같은 존재로 성장하길 바라는 의미도 담았다. 김정훈의 오피셜 사진 촬영은 강원특별자치도 강릉시에 위치한 강릉 해운정에서 진행됐다. 해운정은 조선 전기 강원도관찰사 심언광이 건립한 누정으로 1963년 보물로 지정됐다.

■ 김정훈

2004.09.08. / GK / 수원삼성 U-18(매탄고)-고려대-수원삼성 / 188cm·80kg

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 결국 오열했다.."미안하다, 내가 더 잘했어야 했는데"(극한84)

2.

'자숙후 복귀' 정석원 "♥백지영 남편으로 살아도 서운하지 않아, 영광스럽다"

3.

권상우, 美 독박육아 중인 ♥손태영에 '샤넬' 선물.."모성애 대단한 사람"

4.

이서진X김광규 '비서진', 결국 '나혼산' 뛰어넘었다..동시간대 1위 달성

5.

웹젠의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드', 21일에 정식 출시

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화에서 인생 역전' 433억 초대박 → 금메달까지 또 대박? "나가고 싶다"

2.

3545억 증발! '인성까지 파탄' 사상 최악의 먹튀 → "남은 500억 할부는 해드릴게" 마지막 선심인가

3.

英 스카이 스포츠 독점 "맨유, EPL 최강 유망주 영입 조건 문의"

4.

김민재 우리 다시 뭉치자, 케인 옆에서 뛰겠다...아프리카 최강 폭격기, 뮌헨 파격 이적 추진

5.

[오피셜] '韓 최고 유망주' 양민혁 부활 절실, 토트넘 강력 경고...'2부 적응 실패' 12년 성골 유스, 이적 가능한 임대 결정

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화에서 인생 역전' 433억 초대박 → 금메달까지 또 대박? "나가고 싶다"

2.

3545억 증발! '인성까지 파탄' 사상 최악의 먹튀 → "남은 500억 할부는 해드릴게" 마지막 선심인가

3.

英 스카이 스포츠 독점 "맨유, EPL 최강 유망주 영입 조건 문의"

4.

김민재 우리 다시 뭉치자, 케인 옆에서 뛰겠다...아프리카 최강 폭격기, 뮌헨 파격 이적 추진

5.

[오피셜] '韓 최고 유망주' 양민혁 부활 절실, 토트넘 강력 경고...'2부 적응 실패' 12년 성골 유스, 이적 가능한 임대 결정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.