HERE WE GO 임박! '솔샤르, 맨유 감독 부임' 초근접…맨유 2위 올려놓은 인물→'승률 38%' 아모림 때문에 재평가

최종수정 2026-01-07 16:30

HERE WE GO 임박! '솔샤르, 맨유 감독 부임' 초근접…맨유 2위…
사진=파브리지오 로마노 SNS

[스포츠조선 강우진 기자]올레 군나르 솔샤르 감독이 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 잡을 가능성이 커지고 있다.

영국 기브미스포츠는 7일(한국시각) '맨체스터 유나이티드는 시즌 종료까지 팀을 맡을 임시 감독으로 올레 군나르 솔샤르를 선임하는 데 점점 가까워지고 있다'라고 보도했다. 이는 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노의 의견을 인용한 것이다.

맨유는 솔샤르와 마이클 캐릭 등을 임시 감독으로 고려하고 있다. 현재로서는 솔샤르가 유력하다는 평가다. 솔샤르가 맨유로 복귀하게 된다면 임시 감독인 대런 플레처의 뒤를 이어 지휘봉을 잡는다.

맨체스터 유나이티드는 지난 5일 후벤 아모림 감독을 경질했다. 아모림 밑에서는 더이상 발전 가능성이 없다는게 이유였다. 구단은 단기적으로 팀을 맡을 감독을 빠르게 선임하기 위해 움직이고 있다.


HERE WE GO 임박! '솔샤르, 맨유 감독 부임' 초근접…맨유 2위…
사진=ESPN
로마노는 자신의 유튜브를 통해 "올레 군나르 솔샤르의 복귀는 매우 구체적이고, 가능성이 있으며 점점 더 가까워지고 있다"라며 "솔샤르가 맨체스터 유나이티드에 스스로를 제안했고, 솔샤르와 그의 대리인, 그리고 맨체스터 유나이티드는 실제로 연락을 주고받았다"라고 주장했다.

또 로마노는 "논의와 협상은 진행 중이며, 솔샤르는 새 맨체스터 유나이티드 감독이 될 가능성이 가장 높은 인물로 이해되고 있다"라고 말했다.

지난 2021년 경질됐음에도 불구하고, 솔샤르는 최근 수년간 맨유 감독들 중 성공적이었다는 평가를 받는다. 솔샤르는 감독 부임 시절 맨유를 두 시즌 연속 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 톱4로 이끌었다. UEFA 유로파리그 결승전까지 팀을 이끈 감독이기도 하다.

매체는 '솔샤르는 2020~2021시즌 EPL에서 2위라는 성과를 거뒀다'라며 '이는 지난 시즌 아모림 체제에서 15위에 그쳤던 성적을 고려하면 인상적인 결과'라고 평가했다.


솔샤르는 맨유 감독으로 3년간 있으며 54%의 승률을 기록했다. 아모림의 38%보다 훨씬 높은 수치다. 또한 맨유는 솔샤르가 지휘한 168경기에서 323골을 기록했다. 그가 향후 몇 달간 팀을 맡게 된다면 팬들은 공격 중심의 축구를 볼 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.