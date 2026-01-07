[전반리뷰]"초비상!" '제2 박지성' 강상윤 쓰러졌다…'김태원 득점 취소' 韓 U-23, 이란과 0-0 전반 종료
대한축구협회
대한축구협회
대한축구협회
[스포츠조선 김가을 기자]'이민성호'가 2026년 첫 경기, 전반을 0-0으로 마쳤다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 7일(한국시각) 사우디아라비아 리야드의 알샤바브 클럽 스타디움에서 이란과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 C조 1차전을 치르고 있다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.
역대 전적에선 한국이 앞서있다. 한국은 이란과 U-23 대표팀 역대 전적에서 6승1무2패로 우위다. 그러나 결과는 속단할 수 없었다. 한국은 이번 대회에 유럽파를 소집하지 못했다. 반면, 이란은 A대표팀에서도 뛴 선수 일부를 수혈했다.
한국은 4-4-2 전술을 활용했다. 김태원과 강상윤이 투톱으로 나섰다. 중원은 김도현 김동진 이찬욱 김용학이 조율한다. 수비는 배현서 신민하 이현용 강민준이 담당한다. 골키퍼 장갑은 홍성민이 착용한다.
이란도 4-4-2 포메이션이었다. 레자 간디푸르, 모함마드자바드 호세인네자드가 공격을 이끌었다. 허리엔 푸리아 라티피파르, 야데가르 로스타미, 아바스 하비비, 메흐디 구다르지가 자리했다. 포백엔 메흐디 마흐다비, 마수드 모헤비, 파르진 모아멜레가리, 아르시야 보수기파르드가 위치했다. 골문은 모함마드 칼리페가 지켰다.
대한축구협회
대한축구협회
경기 초반 한국이 분위기를 끌어올렸다. 상대의 수비 실수를 틈타 공격을 시도했다. 한국은 전반 19분 선제골을 기록했다. 김태원이 환상 턴으로 공을 지켜낸 뒤 득점을 완성했다. 그러나 심판은 앞선 상황에서 오프사이드를 선언했다. 득점은 취소됐다. '0'의 균형은 계속됐다.
대한축구협회 공식 계정 캡처
한국은 전반 26분 날벼락을 맞았다. 강상윤이 왼무릎을 부여잡고 그라운드에 주저앉은 것이다. 상대 볼을 빼앗는 과정에서 미끄러졌는데, 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 한국은 강상윤 대신 정승배를 투입했다.
한국은 순간 흔들렸다. 상대에 역습을 허용했고, 이를 막는 과정에서 이현용이 옐로카드를 받았다. 어수선한 상황은 계속됐다. 한국은 상대에 연달아 세트피스를 허용했다. 이란은 한국을 압박하며 적극적으로 공격에 나섰다. 한국은 위기를 넘긴 뒤 전반 막판 반격에 나섰다. 하지만 득점은 없었다. 전반은 0-0으로 끝났다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
