日 드디어 나온 작심 발언! "정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과하나, "월드컵 우승 현실성 없다" 일갈..."튀니지전부터 집중해야"

[스포츠조선 이현석 기자]일본은 정말로 월드컵에서 우승할 수 있을까. 자국 언론에서도 비판 의견이 나왔다.
일본의 사커비평웹은 7일 '일본 대표팀 월드컵 상대 튀니지의 진짜 실력'이라고 보도했다.
2026년 북중미월드컵 조추첨식이 지난해 12월 6일 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열리며 본격적인 월드컵 여정의 시작을 알렸다. 아시아 최강국인 한국과 일본의 희비가 엇갈렸다. 아시아 최강국의 희비도 조추첨부터 엇갈렸다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 플레이오프(PO) D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다. 최고라고 말하기는 어렵지만, 최선에 가까운 조 구성에 성공했다. 반면 일본은 최악에 가깝다는 평가가 이어지는 조 편성이다. 네덜란드, 유럽 PO(B), 튀니지와 한 조를 이뤘다. 유럽 PO B패스에서는 우크라이나, 스웨덴, 폴란드, 알바니아가 한 자리를 두고 다툰다. 일본을 제외한 나머지 국가들이 쟁쟁하다.
미국의 폭스스포츠는 일본이 속한 F조를 가장 어려운 조 1위로 꼽으며 '강호들이 많지는 않지만, 순위가 비슷하기에 가장 치열한 경쟁을 벌일 가능성이 크다. 유럽 PO 확정 전에도 이미 격차가 크지 않으며, 폴란드나 우크라이나가 나설 가능성이 크기에 차이는 별로 다르지 않을 것이다'라고 평가하기도 했다.
견제 자체도 심해질 전망이다. 일본은 이번 대회에서 포트2에 속한 강팀으로 분류된만큼 다른 국가들도 일본을 의식할 수밖에 없다. 지난 2022년 대회 당시에는 일본을 간과했던 독일, 스페인이 실제로 무너진 것이 주효했다. 하지만 이번 대회에서는 강팀들도 일본을 의식할 전망이다.
다만 모리야스 감독은 월드컵에서 자신감을 갖고 임하겠다는 입장이다. 그는 "자신이 없어도 지향해야 한다"며 "한 경기, 한 경기를 이기고 간다는 생각이 강하다. 그 연장선에 우승이 있다. 할 수 없는 일은 없다. 강한 마음을 갖고 이기다보면 자연스럽게 목표에 다가가는 것이 가능하다"고 밝혔다.
이런 상황에서 일본의 월드컵 우승 가능성이 크지 않다는 전망이 등장했다. 사커비평웹은 '일본 대표팀은 카타르에서 독일, 스페인을 꺾었다. 하지만 이는 상대를 막고, 결정력 부족이 이어졌으며, 역습에 의한 승리였다. 지금의 일본은 3년 전보다 전력이 상승해 세계 어떤 나라와도 호각일 수 있다. 하지만 승리 확률은 50%에 불과하다. 네덜란드와 화려하게 싸우는 것이 이번 대회 목표가 아니다. 토너먼트에서의 진행이 중요하다. 또한 조별리그 튀니지전부터 집중해야 한다'고 지적했다.
이어 '일본은 목표가 우승이라고 말하며, 우승이 현실적인 것처럼 낙관적으로 보도한다. 만약 우승이 현실적인 목표라면 튀니지 정도는 위험하다고 느낄 필요도 없다. 반대로 튀니지를 경계한다면 우승은 전혀 현실성이 없다고 말할 수밖에 없다'고 설명했다.
월드컵 우승을 노리는 일본에 대한 우려의 시선도 적지 않다. 정상의 자리를 노리는 일본이지만, 먼저 넘어야 할 것은 월드컵 무대마다 발목을 잡은 토너먼트 잔혹사다. 일본은 역대 월드컵 토너먼트에서 승리한 경험이 없다.