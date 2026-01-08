'건강했지만 아쉬운 헤더' 황희찬 '선발 95분+골 침묵' 울버햄튼, 퇴장 2명 에버턴과 1-1 무

기사입력 2026-01-08 07:51


'건강했지만 아쉬운 헤더' 황희찬 '선발 95분+골 침묵' 울버햄튼, 퇴…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'건강했지만 아쉬운 헤더' 황희찬 '선발 95분+골 침묵' 울버햄튼, 퇴…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 노주환 기자]'황새' 황희찬(30·울버햄튼)이 부상 우려를 털어내고 선발 출전, 95분을 뛰었지만 골침묵했다. 지난 20라운드에서 리그 첫 승을 거뒀던 울버햄튼은 무승부를 거두며 3경기 연속 무패행진을 이어갔다.

황희찬이 공격을 이끈 울버햄튼은 8일(이하 한국시간) 영국 리버풀의 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 21라운드 원정 경기서 1대1로 비겼다. 전반 17분 상대 마이클 킨에게 선제골을 얻어 맞은 울버햄튼은 후반 24분 마테후스 마네의 동점골로 무승부를 거뒀다.

직전 웨스트햄전에서 1골-1도움의 맹활약으로 울버햄튼에 리그 첫 승리를 선물했던 황희찬은 에버턴을 맞아 3-5-2 포메이션의 투톱 스트라이커로 선발 출전했다. 하지만 2경기 연속골은 터지지 않았고 후반전 추가시간 5분에 동료 페드로 리마와 교체됐다. 직전 20라운드에서 웨스트햄을 3대0으로 대파해 이번 시즌 첫 승을 거둔 울버햄튼은 에버턴과 비기면서 3경기 연속 무패(1승2무)에 만족했다. 부진에서 서서히 탈출하며 회복세를 이어간 울버햄튼은 승점 7점(1승4무16패)으로 여전히 리그 최하위 20위다. 2부 강등의 위험이 여전히 가장 높다.


'건강했지만 아쉬운 헤더' 황희찬 '선발 95분+골 침묵' 울버햄튼, 퇴…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
전반 17분, 에버턴의 첫 골이 나왔다. 프리킥 상황에서 팀 이로에그부남이 시도한 슈팅을 골대 앞에 있던 마이클 킨이 살짝 방향을 바꾼 게 울버햄튼의 골문으로 빨려들어갔다. 울버햄튼은 전반 44분 황희찬의 헤더가 수비수 타르코우스키에게 막힌 게 아쉬웠다. 전반을 0-1로 끌려간 울버햄튼은 후반 24분 예르겐 라르센의 도움을 받은 마네의 동점골을 뽑았다.


'건강했지만 아쉬운 헤더' 황희찬 '선발 95분+골 침묵' 울버햄튼, 퇴…
로이터
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이후 울버햄튼은 에버턴 선수들의 연속 퇴장으로 수적 우위를 맞았지만 끝내 역전골을 터지지 않았다. 후반 38분 에버턴 수비수 킨이 공중볼을 다투다 톨루 아로코다레의 머리를 잡아당기는 반칙으로 레드카드를 받고 그라운드를 떠났다. 후반 추가시간에는 공격수 잭 그릴리시가 경고 누적으로 아웃됐다. 울버햄튼은 파상공세를 퍼부었지만 상대 골키퍼 픽포드의 선방과 골결정력 부족으로 추가골을 넣지 못했다. 울버햄튼의 다음 경기는 FA컵 쉬루즈베리전(10일 오후 9시15분), 뉴캐슬전(18일 오후 11시)으로 이어진다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.