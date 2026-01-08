[오피셜]"북한을 위해 싸우겠습니다" 2000년생 재일교포, 돌연 北 대표팀 합류…'넥스트 정대세' 꿈꾼다

기사입력 2026-01-08 23:36


[오피셜]"북한을 위해 싸우겠습니다" 2000년생 재일교포, 돌연 北 대…
고승진. 출처=기타쿠슈 SNS

[오피셜]"북한을 위해 싸우겠습니다" 2000년생 재일교포, 돌연 北 대…
출처=고승진 SNS 캡쳐

[오피셜]"북한을 위해 싸우겠습니다" 2000년생 재일교포, 돌연 北 대…
출처=고승진 SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]북한 축구가 조용히 꿈틀댄다. 일본 J리그에서 뛰는 재일교포가 북한 대표팀에 새롭게 합류한다.

J3리그(3부) 소속 기라반츠 기타쿠슈는 8일, 공식채널을 통해 '기타쿠슈 공격수 고승진(25)이 북한 축구대표팀 훈련 캠프에 참가한다. 훈련캠프는 10일부터 18일까지 실시할 예정'이라고 밝혔다.

교토조선중고급학교 출신인 2000년생 고승진은 2022년 12월 기타쿠슈에 입단해 2023시즌부터 세 시즌 연속 기타쿠슈 유니폼을 입고 뛰었다. 2023시즌 J3리그에서 26경기에서 4골, 2024시즌 37경기 6골, 2025시즌 26경기 7골을 넣으며 매년 성장하는 모습을 보였다. 2025시즌엔 팀내 득점 공동 1위였다.

고승진은 구단을 통해 "(북한)국가대표팀 훈련 캠프에 참가할 수 있는 소중한 기회를 주셔서 진심으로 감사드린다. 강도 높은 환경에서 내가 가진 모든 것을 쏟아내고, 하나라도 더 많은 것을 흡수해 성장한 모습을 보여드리겠다. 팬 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 혼신의 힘을 다해 싸우겠다"라고 각오를 밝혔다.


[오피셜]"북한을 위해 싸우겠습니다" 2000년생 재일교포, 돌연 北 대…
출처=고승진 SNS 캡쳐
일본 매체에 따르면, 팬들은 "클럽에서 좋은 활약을 펼치더니 대표팀에 갔다. 큰 영예로구나", "오랜만에 북한 대표 J리거가 등장했다" 등 반응을 보였다.

과거 일본에서 자라 일본 무대에서 뛰다 북한 대표로 활약한 선수로는 공격수 정대세 안병준, 미드필더 안영학 등이 있다. 정대세 안영학은 2010년 남아공월드컵에 출전했다. 공교롭게 세 선수 모두 수원 삼성 유니폼을 입고 K리그를 누볐다.

북한은 2025년 12월 기준 국제축구연맹(FIFA) 119위다. 지난해 6월 이란과의 2026년 북중미월드컵 아시아 예선(0대3 패) 이후로 7개월째 A매치를 치르지 않았다. 새해를 맞아 새 얼굴을 발탁하는 움직임을 보이고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.