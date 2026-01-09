토마스 프랭크 전격 경질→마지막 기회 등장...英 단독 보도, "앞으로 홈 세 경기 중요"→"대체 후보는 이탈리아 명장"

기사입력 2026-01-09 06:15


토마스 프랭크 전격 경질→마지막 기회 등장...英 단독 보도, "앞으로 …
AFP연합뉴스

토마스 프랭크 전격 경질→마지막 기회 등장...英 단독 보도, "앞으로 …
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토마스 프랭크 감독에게는 마지막 기회가 될 수도 있는 경기들이 다가온다.

영국의 팀토크는 9일(한국시각) '토마스 프랭크 감독 경질 관련 내용이 공개됐다'고 단독 보도했다.

위기의 프랭크다. 올 시즌 엔제 포스테코글루 감독의 후임으로 토트넘에 부임한 프랭크는 시작 당시 큰 기대를 받았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에서 검증을 마친 인물이었다. 브렌트포드를 이끌고 중위권을 달린 성과는 인정하기에 충분했다.


토마스 프랭크 전격 경질→마지막 기회 등장...英 단독 보도, "앞으로 …
AFP연합뉴스
하지만 기대와 현실은 달랐다. 프랭크의 토트넘은 흔들리고 있다. 시즌 초반 잘나가던 시기도 있었으나, 곧바로 분위기가 꺾였다. 답답한 공격과 흔들리는 수비 등 장점을 제대로 보여주지 못하며 팬들의 불만이 커지고 있다.

경질 여론도 커지고 있다. 이미 프랭크의 대체 후보에 대한 의견들도 쏟아지고 있다. 프랭크에게 큰 기대를 품고 있는 토트넘 수뇌부는 아직까지 프랭크에 대한 신뢰를 잃지 않았다. 다만 이런 분위기가 지속되고, 경기력이 반등하지 못한다면 토트넘도 결단을 내릴 가능성은 충분하다. 이런 상황에서 프랭크의 경질 여부를 가를 수 있는 중요한 경기가 공개됐다.


토마스 프랭크 전격 경질→마지막 기회 등장...英 단독 보도, "앞으로 …
AFP연합뉴스
팀토크는 '토트넘 수뇌부는 프랭크 감독 체제에서의 부진한 성적에 점차 우려를 표하고 있다. 이제는 프랭크 감독 부임 후 팀 발전이 부진한 점도 진심으로 걱정하고 있다. 수뇌부는 신속한 반전을 간절히 바라고 있다. 공식저긍로 프랭크 감독은 시즌 종료 후 평가받을 예정이지만, 하락세가 지속되면 개입이 불가피하다'고 했다.

이어 '프랭크로서는 향후 일정이 중요한 고비가 될 것이다. 애스턴 빌라와의 FA컵 홈 경기, 웨스트햄과의 홈 경기, 도르트문트와의 유럽챔피언스리그 경기가 프랭크의 행보를 결정짓는 중요한 경기가 될 것이다'고 덧붙였다. 만약 세 경기에서 경기력과 결과 모두 챙기지 못한다면 프랭크에 대한 토트넘 수뇌부의 입장도 달라질 수 있을 것으로 보인다.


토마스 프랭크 전격 경질→마지막 기회 등장...英 단독 보도, "앞으로 …
AFP연합뉴스
한편 프랭크의 대체자 후보까지 이름을 올리며 그의 입지가 얼마나 흔들리고 있는지를 짐작케 했다. 팀토크는 '마르세유를 이끄는 로베르트 데제르비가 토트넘의 영입 대상으로 보인다. 토트넘은 프랭크를 경질할 경우 데제르비 선임을 고려하고 있다'고 설명했다.


이제 프랭크에게 기회가 많이 남지 않았다. 위기를 극복하기 위한 프랭크의 여정이 성공적이지 못한다면, 올 시즌을 버티기도 쉽지 않을 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.