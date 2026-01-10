"멋있다. 식사마" 베트남 아시안컵 2연승 8강 눈앞.. '세트피스 매직' 김상식은 선수를 먼저 칭찬했다

아시안컵 2연승을 거둔 베트남 대표팀 사령탑 김상식 감독은 모든 공을 선수들에게 돌렸다. 그는 키르기스스탄전을 마친 후 가진 기자회견에서 "우리가 이겨서 조별리그 중간순위에서 좋은 위치를 차지했다. 노력해준 모든 선수들에게 감사를 표하고 싶다"고 말했다. 또 그는 "키르기스스탄은 지난 경기(사우디아라비아전)에서 졌기 때문에 이번 경기에 강한 정신력으로 임했다. 그래서 쉽지 않았다"면서 "딘 박은 근육 문제가 있어서 아껴 쓸 수밖에 없다. 반 투언 역시 교체로 나올 때마다 좋은 활약을 보여줬다"고 말했다.
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
김상식 감독이 이끌고 있는 베트남 축구 U-23 대표팀이 AFC 아시안컵 조별리그에서 2승으로 8강 진출의 유리한 고지에 올랐다. 베트남은 10일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다에서 끝난 키르기스스탄과의 2026년 AFC U-23 아시안컵 조별리그 A조 2차전서 2대1 승리했다. 이로써 베트남은 요르단과의 1차전(2대0) 승리에 이어 2승으로 조 선두를 유지했다. 베트남의 마지막 3차전(13일 오전 1시30분) 상대는 사우디아라비아(1승1패)다. 사우디는 10일 새벽 열린 요르단과의 2차전서 2대3으로 졌다. 사우디와 요르단이 나란히 1승1패가 되면서 베트남의 8강 진출 확정은 3차전 결과를 지켜봐야 알 수 있게 됐다. 요르단은 3차전서 키르기스스탄과 대결한다. 따라서 베트남은 사우디전서 최소 비기기만 해도 조 1위를 확정하며 조별리그를 통과하게 된다. 만약 베트남이 사우디에 지고, 요르단이 키르기스스탄을 잡으면 세 팀이 2승1패가 돼 승자승, 골득실차 등을 따지게 된다. 이번 대회에선 조별리그 1~2위가 8강에 올라간다.
베트남은 키르기스스탄을 상대로 세트피스에서 강점을 보였다. 2골 모두 세트피스에서 나온 상황을 잘 살려 만들었다. 베트남은 전반 19분 쿠앗 반 캉의 페널티킥 선제골로 기선을 잡았다. 응우옌 레 팟이 유도한 페널티킥 찬스를 쿠앗 반 캉이 구석으로 잘 차 넣었다. 이 득점 상황은 세트피스 과정에서 나왔다. 베트남 선수들의 위치 선정과 반응 속도가 뛰어났다. 반면 키르기스스탄 선수들은 세컨드 볼에 대한 반응 속도가 느렸고, 또 무모한 동작으로 페널티킥을 내주고 말았다.
1-0으로 리드한 베트남은 그러나 전반 44분 상대 마를렌의 환상적인 중거리슛에 동점골(1-1)을 내줬다. 베트남 수비수들이 후방 빌드업을 하는 과정에서 패스 미스가 나왔고, 키르기스스탄 공격진이 그걸 동점골로 마무리했다.
후반전은 번갈아 공격을 주고 받는 공방 상황이 이어졌다. 서로 찬스를 만들었지만 기회를 좀처럼 살리지 못했다. 무승부로 끝날 것 같았던 후반 42분, 베트남의 결승골이 터졌다. 이 득점도 세트피스 상황에서 나왔다. 코너킥 상황에서 조커로 들어간 레 반 투안의 헤더가 상대 수비수 크리스티안의 다리를 맞고 골대 안으로 빨려들어갔다. 공식 기록지에는 크리스티안의 자책골로 기록됐다. 베트남에 큰 행운이 따른 장면이었다.
키르기스스탄 감독 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
키르기스스탄 에드마르 라세르다 감독에게 베트남전은 고통스러운 순간이었다. 키르기스스탄은 지난 사우디와의 경기에서도 막판 실점으로 패배했던 것처럼 또 한 번 막판에 실점하며 2패를 기록했다. 전 우크라이나 국가대표 출신인 라세르다 감독은 "베트남이 볼 컨트롤을 잘 한다는 것을 알고 경기를 준비했다. 우리는 측면을 더 활용하고 크로스를 박스 안으로 올리려 했지만 통하지 않았다"면서 "감독으로서 책임을 져야 한다. 선수들은 이기기를 원했고 노력했지만, 그렇게 되지 않았다"고 말했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com