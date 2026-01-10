'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

기사입력 2026-01-10 16:30


'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+…
사진=첼시 벌스 인도네시아

[스포츠조선 강우진 기자]계속해서 이적설이 제기되고 있는 김민재가 솔직한 심경을 밝혔다. 현재로서는 바이에른 뮌헨(독일)을 떠나는 선택지를 고려하지 않고 있는 것으로 보인다.

독일 바바리안 풋볼 워크스는 10일(한국시각) '김민재가 바이에른 뮌헨을 떠날 생각을 전혀 해본 적이 없다고 밝혔다'라고 보도했다. 김민재는 뮌헨의 팬클럽 행사에서 자신의 이적 가능성을 둘러싼 소문을 일축했다.


'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+…
로이터 연합뉴스
김민재는 많은 팬들 앞에서 "이적에 대한 생각은 한 번도 해본 적이 없다"라고 말했다. 김민재는 현재 뮌헨에서의 생활에 편안함을 느끼고 있다고 전했다. 그는 2026년 개인적인 목표로 뮌헨과 함께 트레블(3관왕)을 달성하고 싶다고도 이야기했다. 아울러 팀에서 입지를 다지는 것 역시 하나의 목표라고 한다.

이 같은 김민재의 발언에도 이적설은 사그라지지 않을 것으로 보인다. 매체는 김민재가 팬들 앞에서 유연한 대처를 했다고 판단했다. 이적을 고민하고 있어도 뮌헨 팬들 앞에서 부정적인 이야기를 할 수는 없었을 것이라는 주장이다.


'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+…
AP 연합뉴스
김민재는 뮌헨에서 여전히 주전이 아닌 세번째 옵션으로 평가 받고 있다. 지난 시즌보다 출전기회는 급격히 줄어들었다. 2026 북중미 월드컵을 앞두고, 경기 감각을 끌어올려야 하지만, 현재로서는 쉽지 않다.

매체는 '김민재가 자주 출전하지 못하는 사실상 세번째 옵션 역할에 만족하고 있는지 알 수 없다'라며 '그러나 팀이 성공적인 시즌을 보내고 있는 상황에서 결코 내부 분위기를 흔들 생각은 없어 보인다'라고 전했다.


'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+…
EPA 연합뉴스
뮌헨의 주전 수비수인 다요 우파메카노가 구단과의 재계약에 성공한다면 김민재의 지금 상황이 장기화할 우려가 있다.

매체는 '만약 우파메카노가 공식적으로 재계약을 체결하게 된다면, 김민재는 자신의 지금 상황이 지속되는 것을 받아들일 수 있을지에 대해 진지하게 고민해야 할 것'이라며 '하지만 그때까지는 김민재가 자신의 입지에 대해 불만을 표하거나 팀에 해가 되는 행동을 하지 않는 것이 맞다'라고 강조했다.


한편, 김민재는 최근 첼시(잉글랜드)와 연결됐다. 첼시가 김민재를 영입하기 위해 2500만~3000만 유로(약 420억~500억원) 규모의 제안을 준비 중이라고 전해졌다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지은, 결혼 1년3개월만 ♥박위 재혼 허락에 충격..."남은 인생 외롭게 보내지마"

2.

허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

3.

유재석, 진정한 리더의 품격...이이경 품더니 통 큰 회식까지 '21번째 대상 플렉스' (놀뭐)

4.

김광규, 머리숱 풍성하니 '완전히 다른 사람' 됐다...'이국적 미남' 고교 사진 공개

5.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.