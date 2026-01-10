'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

|
[스포츠조선 강우진 기자]양민혁이 코번트리 시티에 이적하자마자 데뷔전을 치를 수 있을 것으로 보인다.
램파드는 BBC와의 인터뷰에서 "양민혁과 로맹을 조기에 영입할 수 있어서 매우 기쁘다"라며 "우리가 반드시 보강해야 인지했던 포지션이었다"라고 말했다.
|
램파드 감독은 1월 이적시장에서 추가 영입이 있을지는 아직 지켜봐야 한다는 의견을 냈다.
그는 "이적시장에서 아직 갈 길이 멀다"라며 "스쿼드를 더 강하게 만들 수 있다면 우리는 당연히 그 가능성을 검토할 것이고 또 그렇게 해야 한다고 생각한다"라고 말했다.
|
같은 시기 팀에 합류한 양민혁과 에세는 포지션 경쟁자다. 두 선수 모두 양쪽 날개를 소화할 수 있는 자원이다. 포츠머스에서 출전 기회가 부족해 코번트리 시티로 이적한 양민혁은 또 한 번의 경쟁에 직면했다. 잉글랜드 풋볼 리그(EFL) 챔피언십(2부리그)에서 선두를 달리고 있는 코번트리 시티다. 그만큼 양질의 패스를 바탕으로 많은 공격 기회를 잡을 수 있다. 코번트리 시티에서 경쟁력을 보인다면 다음 시즌 토트넘 홋스퍼로 복귀해 꿈의 무대 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 데뷔할 가능성도 있다. 램파드 감독은 FA컵에 대한 의지도 크다. 이기기 위한 선수 기용에 나설 것으로 예상된다. 경기를 앞두고 양민혁이 언급되면서 FA컵에서 데뷔전을 치를 가능성은 커지고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com