홍명보호 깜짝 히든카드 등극?...양현준 시즌 5호골 폭발! MOM→유럽 이적 후 최고 컨디션

양현준이 뛰고 있는 셀틱은 11일(이하 한국시각) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 던디 유나이티드와의 2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 22라운드 경기에서 4대0으로 승리했다. 이번 승리로 셀틱은 1위 하츠를 승점 3점차로 추격하는데 성공했다.
이번 시즌 셀틱은 시끄럽다. 지난해 10월 브랜던 로저스 감독이 셀틱에서 사임하면서 상황이 어지러워지기 시작했다. 셀틱은 마틴 오닐 감독에게 임시 지휘봉을 맡긴 후 선임 과정을 거쳐서 미국 메이저리그사커(MLS)에서 성공적인 커리어를 보내고 있는 윌프레드 낭시 감독을 데려왔다.
낭시 감독 선임은 셀틱 입장에서는 최악의 한 수였다. 낭시 감독은 3백 카드로 변화를 주면서 자신의 실력을 증명하려고 했지만 데뷔 후 4경기 연속 패배하면서 불안한 출발을 알렸다. 2연승로 반등했지만 다시 연패를 당했다. 셀틱의 자존심이 걸린 레인저스와의 올드펌 더비에서 1대3으로 역전패 당한 뒤 33일 만에 경질됐다. 구단 역사상 최단 기간 재임 감독으로 남았다.
사진=셀틱
셀틱한테는 최악의 시기였지만 대한민국 국가대표 양현준은 반등의 계기가 됐다. 낭시 감독은 3-4-3 포메이션을 도입하면서 양현준을 오른쪽 윙백으로 기용하기 시작했다. 원래 윙어지만 수비적인 적극성도 뛰어난 양현준은 새로운 포지션에서 매우 뛰어난 활약을 보여주며 주전으로 도약하는데 성공했다.
2주 전 리빙스턴FC전에서 시즌 마수걸이 득점을 터트린 양현준은 지난 3일 레인저스전에서 인생 최고의 득점을 터트렸다. 전반 20분 오른쪽 측면에서 돌파를 시작해 수비수 4명을 따돌리며 리그 2호골을 터트렸다. 역전패를 당하면서 승리로 이어지지는 못했지만 홍명보호 윙백 경쟁에 있어서 새로운 경쟁자가 될 수 있다는 걸 단번에 증명했다.
사진=셀틱
낭시 감독이 레인저스전을 끝으로 경질되면서 양현준의 윙백 기용은 없어졌다. 4백 축구를 구사하는 오닐 감독은 부임 첫 경기부터 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 양현준은 오른쪽 공격수로 배치됐다. 최근 기세가 오른 양현준은 전반 27분 리암 스케일스의 패스를 받은 뒤 강력한 오른발 슈팅으로 2경기 연속골을 터트렸다. 양현준의 선제골로 기세를 잡은 셀틱은 오랜만에 대승을 거두며 최강팀의 복귀를 신고했다. 양현준은 경기 최우수 선수(Man Of the Match)에도 선정됐다.
앞으로 양현준이 셀틱에서 계속해서 좋은 모습을 보여준다면 홍명보 감독의 부름을 다시 받을 수도 있다. 홍명보 감독은 2026년 북중미 월드컵 진출 확정 후 3백 카드를 실험하는 중이다. 3백 포메이션에서 중요한 윙백이 현재로서는 고민이다. 김문환(대전하나시티즌), 설영우(츠르베나 즈베즈다) 등 경쟁자들이 있지만 모두 윙백보다는 풀백에서 더 좋은 활약을 하는 선수들이기 때문이다. 아직 어느 선수가 윙백 주전이라고 말하기 어렵다.
사진=셀틱
월드컵까지 남은 A매치 일정이 많지 않아 양현준 윙백 실험을 적극적으로 할지는 미지수다. 양현준에게 달렸다. 좋은 기세를 보여준다면 홍명보 감독의 마음을 바꿀 수도 있다.