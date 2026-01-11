'손흥민 살려줘'도 불가능, SON 없는 감독의 예상된 최후...곧 경질 "마지막 시기 접어들어"

토트넘은 11일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 애스턴 빌라와의 2025~2026시즌 FA컵 2라운드 경기에서 1대2로 패배했다. 우승을 외쳤던 토트넘이지만 대회에서 조기에 탈락했다.
토트넘은 전반 22분 빌라의 순간적인 공격 전환에 무너졌다. 에미 부엔디아를 완전히 놓치면서 선제골을 내줬다. 토트넘은 전반 추가시간 공격 전환 과정에서 어이없는 턴오버가 나왔다. 그대로 빌라의 공격이 이어졌다. 허둥지둥한 토트넘은 모건 로저스한테 추가골을 허용했다. 후반 9분 랑달 콜로 무아니의 패스를 받은 윌손 오도베르가 만회골을 터트렸지만 거기까지였다.
이번 패배는 프랭크 감독에게 타격이 정말 크다. 더 이상 토트넘이 우승을 노릴 만한 대회가 사라졌기 때문이다. 토트넘은 풋볼리그컵에서도 조기 탈락했다. FA컵에서 우승 희망을 이어갔다면 프랭크 감독이 잡고 있을 동아줄이라도 있었을텐데 FA컵마저 떨어졌다. 남은 대회는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 유럽챔피언스리그(UCL)다. 지금 토트넘 우승을 논할 수도 없는 대회들이다.
이미 경질 분위기가 조금씩 감지되고 있는 상황에서 프랭크 감독의 경질 시계가 돌아가고 있을지도 모른다. 이번 경기를 앞두고 토트넘 내부 소식에 능한 피터 오 루크는 영국 매체인 풋볼 인사이더를 통해 "이번 주말 FA컵에서 빌라와 중요한 경기가 있고, 이어 강등권에 놓인 웨스트햄과의 매우 중요한 홈경기가 있다. 만약 이 두 경기가 잘못된다면, 그리고 이번 시즌 홈 성적이 끔찍했다는 점을 외면할 수 없다면, 프랭크 감독의 경질 압박은 더욱 커질 것이다. 모든 것은 결과가 좌우할 것"이라고 밝힌 바 있다. 빌라전 패배로 프랭크 감독은 풍전등화에 놓였다.
경기 후 오 루크는 팬들과의 질의응답에서도 프랭크 감독이 곧 경질될 수 있다는 힌트를 남겼다. 그는 "결과가 모든 걸 결정해야 하는데, 프랭크 감독은 아무 결과도 내지 못하고 있다. (구단 수뇌부는) 기다리고 싶어하긴 하겠지만, 점점 더 어려워지고 있다. 지금은 사실상 '마지막 기회'에 들어왔다고 봐야 할 것 같다"고 밝혔다. 웨스트햄전에서도 패배할 경우, 토트넘은 15위로 추락할 수도 있다. 지난 시즌과 다른 게 하나도 없다.
토트넘은 리그에서 승리보다 패배가 더 많다. 아직 5위권과 승점 차이가 6점밖에 나지 않지만 더 높은 곳으로 올라갈 수 있다는 희망이 보이지 않는다. 현실적으로 우승을 노릴 수 있는 FA컵과 풋볼리그컵에서는 조기에 탈락했다. UCL에서는 비교적 선전하고 있지만 높은 곳으로 올라갈 수 있는 대회가 아니다.
손흥민이 떠나자마자 토트넘은 크게 흔들리고 있는 중이다. 프랭크 감독의 미래는 큰 변화가 없는 이상 경질 쪽으로 흘러가고 있다.