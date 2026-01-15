"기세가 완전히 정반대다" '졸전 8강' vs '극적 역전승', 이민성호 U-23 아시안컵 8강 상대 적장 호주 감독 "포기하지 않는 정신력에 극찬"

[스포츠조선 노주환 기자"멈추지 않고 계속 나아가는 선수들의 마음가짐은 칭찬받아 마땅하다."
한국 축구와 2026년 AFC U-23 아시안컵 8강서 충돌하게 된 호주 대표팀의 토니 비드마르 감독이 이라크 상대로 극적인 역전승을 거둔 선수들의 포기하지 않는 강한 정신력에 극찬을 보냈다. 한국은 호주와 사우디아라비아 제다에서 18일 오전 0시30분(이하 한국시각) 단판승부로 4강 진출을 다툰다.
호주 비드마르 감독은 8강 진출을 확정한 후 가진 기자회견에서 "마지막 순간까지 투혼을 발휘한 선수들을 보았고, 이것은 우리에게 매우 의미 있는 일이다. 멈추지 않고 계속 나아가는 선수들의 마음가짐은 칭찬받아 마땅하다"고 말했다. 또 그는 "이라크는 길고 넓게 벌리는 경기를 선호하며 이는 신체적으로 매우 힘든 싸움이다. 특히 전반전을 우리가 원하는 대로 풀어내지 못했다. 경기가 다소 조심스럽게 진행됐고, 상대가 얼마나 위험한지 알고 있었기에 우리는 다른 접근 방식을 취해야 했다"면서 "선수들 서로에 대한 믿음이 확고했다. 그들은 의욕이 넘쳤고, 한 골 뒤진 상황에서도 공격적인 경기를 펼치며 승리할 자격을 증명했다"고 말했다.
캡처=아시아축구연맹 홈페이지
호주는 14일 이 대회 조별리그 D조 마지막 경기서 이라크를 상대로 2대1 역전승을 거두며 조 1위(2승1패)를 차지했다. 호주는 후반 18분 파이살(이라크)에게 선제골을 내줬지만 후반 추가 시간 3분 두클리가 헤더 동점골(1-1)을, 4분 후 맥칼리스터가 결승골을 터트려 승리했다. 호주가 승리하면서 한국의 8강 상대는 중국으로 결정되는 듯 하다가 바뀌었다. 호주는 승점 6점으로 중국(승점 5)을 제치고 조 선두로 올라섰다. 이날 중국은 태국과 0대0 무승부로 1승2무, 승점 5점으로 2위로 밀렸다. 호주는 이번 대회 첫 경기서 태국을 2대1로 잡았고, 두번째 중국전에서 0대1로 무너졌다. 하지만 마지막 이라크전에서 극적인 역전승을 거두는 뒷심을 보였다. 호주는 강한 체력과 막판 집중력을 보였다.
이민성 감독 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
전문가들은 "한국이 8강에서 고전할 수 있다. 이민성 감독과 선수들이 조별리그에서 보여준 경기력은 부족한 점이 많았다"면서 "우리 선수들이 아직 어리고 경험이 부족하다. 그 만큼 분위기 전환이 필요하다. 하나로 뭉친다면 토너먼트에선 조별리그와는 다른 팀이 될 수도 있다"고 말했다. 조별리그 경기력과 결과만 놓고 보면 한국의 8강 경쟁력은 약하다. 호주를 이긴다고 장담하기 어렵다. 이민성 감독은 "호주는 조직력과 공수 밸런스가 좋으며 피지컬 면에서도 강한 팀이다. 팀 전체가 잘 준비해서 태극마크에 부끄럽지 않은 경기력을 보여줄 수 있게 하겠다"고 각오를 밝혔다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com