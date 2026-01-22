'초대박' 이강인 만만세! AT 마드리드 850억 지불 준비 끝→영입 속도 낸다…"고메스+LEE 득점력 끌어 올릴 카드"
|사진=포스트 유나이티드
[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 여전히 이강인의 영입에 대한 강한 의지를 보이고 있다. 파리생제르망(PSG)이 이강인에 책정한 이적료를 아틀레티코가 충분히 지불할 수 있을 것이란 예상이 나온다.
스페인 마르카는 22일(한국시각) '이적시장이 막바지에 접어든 가운데, 아틀레티코 마드리드는 우선순위인 미드필더 1명과 윙어 1명이 필요하다'며 '이강인과 주앙 고메스가 선택을 받았다'라고 보도했다.
2월이 되면 겨울 이적시장은 마감된다. 이강인 영입을 위해서 아틀레티코 마드리드는 속도를 내야 한다. 무엇보다 최근 선수 이탈이 많은 아틀레티코다. 이번 영입에 사활을 거는 이유도 이 때문이다.
|사진=PSG
아틀레티코 마드리드의 현재 1군 선수단은 20명에 불과하다. 스페인 라리가, 국왕컵, UEFA 챔피언스리그 세 대회를 병행 중인 아틀레티코에게는 부족한 선수 숫자다. 남은 10여일은 전력 보강을 할 수 있는 마지막 기회다.
결국 모든 결정은 마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 스포츠 디렉터의 손에 달려 있다. 가장 중요시 생각하는 포지션은 중앙 미드필더와 측면 공격수 자리다. 울버햄튼의 주앙 고메스가 중앙 미드필더 최우선 목표다. 코너 갤러거가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 떠난 공백을 고메스로 메우겠다는 것이다.
|AFP 연합뉴스
공격진에는 이강인을 최우선 영입 대상으로 놓고 있다. PSG에서 뛰고 있는 이강인은 공격진영 어디에서나 뛸 수 있는 멀티 플레이어다.
매체는 '팀의 득점력을 끌어올릴 수 있는 카드로 이강인을 좋게 평가하고 있다'며 '아틀레티코는 득점력 부족 문제로 고전하고 있다'라고 설명했다.
|로이터 연합뉴스
또한 이강인은 아시아 시장을 등에 업고 있어 상업적 가치 역시 매우 크다. PSG가 요구하는 4000만~5000만유로(약 687억~850억원)의 이적료는 그리 비현실적인 금액은 아니라는 평가다.
한편, 아틀레티코 마드리드가 이강인의 완전 이적이 아닌 임대를 원한다는 주장도 나오고 있다.
프랑스 풋01은 같은날 '아틀레티코가 PSG의 요구조건에 응할 생각이 없다'며 '아틀레티코는 단 한푼도 들이지 않고 이강인을 영입하길 원한다'라고 전했다. 아틀레티코가 임대로 이강인을 써본 뒤 완전 이적 옵션을 발동해 영입하는 식의 계약을 원한다는 것이다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
