'미친 반전' 이강인(AT 마드리드, 24) 영입 무산! PSG와 초대형 재계약→결국 '문전박대'…엔리케 감독 'LEE 죽어도 못 보내!'

[스포츠조선 강우진 기자]이강인을 영입하겠다는 아틀레티코 마드리드의 자신감은 결국 '블러핑'이었다. 파리생제르망(PSG)이 이강인과의 파격적인 재계약을 준비하고 있다는 소식이다. 아틀레티코 마드리드 입장에서는 꼬리를 내릴 수밖에 없다.
사진=PSG
스페인 마르카는 24일(한국시각) '아틀레티코 마드리드의 이강인 영입이라는 꿈은 이제 여름으로 미뤄야 하는 상황'이라며 '그마저도 성공을 보장할 수는 없다'라고 보도했다.
아틀레티코는 이강인을 이번 겨울 이적시장에 기필코 데려오겠다는 의지를 보였지만, PSG가 완전히 문을 닫아버렸다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 여전히 이강인을 1군의 핵심 자원으로 보고 있다고 한다. 결국 엔리케는 이강인을 잃을 생각도, 이적 협상에 나설 의사도 없는 것으로 알려졌다. 사실상 아틀레티코 입장에서는 PSG측에 문전박대를 당한 셈이다.
AP 연합뉴스
마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 스포츠 디렉터가 발 벗고 나섰음에도 모든 노력은 수포로 돌아갔다. 아틀레티코는 적어도 이번 겨울 이적시장에서 이강인을 데려올 수 없다는 사실을 인지한 상태라고 한다. 아틀레티코는 여름 이적시장을 기약한다. 하지만, 이 마저도 쉽지는 않다.
매체는 '아틀레티코는 포기하지 않고, 지금 이 순간부터 이강인을 여름 이적시장 최우선 목표로 잡을 가능성이 크다'며 '다만 그때까지는 넘어야 할 산이 많을 것이며, PSG가 제시하려는 파격적인 재계약 앞에서 상황이 쉽게 풀리지 않을 것'이라고 전했다.
로이터 연합뉴스
이강인 입장에서는 PSG에 잔류하는 것 역시 나쁘지 않은 선택이다. 무엇보다 현재 PSG의 스쿼드는 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 우승을 이룬 전력이다. 현시점 세계 최고의 전력을 가진 팀이자 우승 커리어를 쌓는데 최적의 팀으로 여겨진다. 지난 시즌처럼 출전 기회가 부족했다면 문제가 될 수 있겠지만, 이번 시즌 부상 전까지 이강인은 PSG의 핵심 멤버로 기용됐다. 아틀레티코의 거센 관심에도 엔리케 감독이 이강인을 지키려는 의지를 보인 만큼 한 시즌 더 잔류하면서 주전 자리를 노리는 것이 이강인에게 적절한 선택지일 수 있다.