'늪 축구는 이렇게 박살내는 거구나' 골골골골 日 U-23 아시안컵 우승 2연패, 中 '만리장성' 질식수비 와르르 무너졌다

[스포츠조선 노주환 기자]일본이 중국을 꺾고 AFC U-23 아시안컵 대회 2연속 우승을 달성했다. 일본은 무려 4골을 폭발시켰고, 반면 중국은 마지막 경기에서 수비가 와르르 무너지면서 대패를 당했다.
일본은 25일(한국시각) 사우디아라비아 제다 프린스 압둘라 알 파이살 스타디움에서 벌어진 중국과의 2026년 AFC U-23 아시안컵 결승에서 에이스 오제키의 결승골, 오쿠라의 멀티골 그리고 사토의 쐐기골로 4대0 대승을 거두며 대회 정상에 올랐다. 이로써 일본은 2년 전 대회 우승에 이어 2연패를 달성했다. 일본의 미드필더 사토가 대회 최우수선수(MVP)에 뽑혔다. 일본 수문장 아라키는 베스트 GK상을 받았다. 베트남의 응우옌 딘박이 득점상을 받았다.
일본은 중국을 상대로 모든 면에서 압도했다. 반면 이번 대회 결승전까지 올라면서 5경기에서 무실점을 기록했던 중국의 '질식 수비'는 일본 상대로 전혀 통하지 않았다. 전반 12분 일본 오제키에 결승골을 내줬고, 8분 후 오쿠라에게 두번째골을 얻어맞았다. 전반전을 0-2로 끌려간 중국은 후반전에도 14분 만에 사토에게 페널티킥으로 세번째골을 내줬고, 후반 31분에는 오구라에게 네번째골까지 허용했다.
일본 오이와 고 감독은 중국을 맞아 4-2-3-1 전형으로 나왔다. 최전방에 은와디케, 2선에 요코야마-사토-후루야, 수비형 미드필더로 오구라-오제키, 포백에 우메키-이치하라-나가노-고이즈미, 골문에 아라키를 세웠다. 중국 안토니오 푸체 감독은 5-3-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 왕유동-시앙유왕, 허리에 리젠콴-쉬빈-이민콰리, 수비에 후헤타오-류하오판-펑샤오-우미잔유섭-양쉬, 골키퍼로 리하오를 투입했다.
일본이 모든 면에서 중국을 압도했다. 슈팅(18>6) 유효슈팅(9>2) 패스 정확도(86%>80%) 가로채기(12>5) 등에서 일본이 전부 중국에 앞섰다. 일본은 초반부터 경기가 술술 풀렸다. 전반 12분, 오제키의 슈팅이 문전에 서있던 중국 수비수 다리에 맞고 굴절되며 그대로 골대로 굴러들어갔다. 대회 내내 무실점을 유지했던 중국의 첫 실점이었다. 기선을 제압한 일본은 전반 20분 오구라의 중거리 슛이 중국 골망을 흔들었다. 후반 12분 중국 수비수 류하오판가 핸드볼 반칙을 했고, 사토가 페널티킥을 차넣었다. 오구라는 후반 31분 오른발 중거리 슛으로 한골을 추가하면서 4-0 대승을 이끌었다. 중국은 후반전에 5명을 교체 투입하면서 만회골을 노렸지만 소용이 없었다. 일본과 현격한 격차를 보였다.
중국은 이번 대회에서 조별리그와 8강, 4강을 통과하면서 5경기에서 단 한골도 내주지 않는 '철통 수비'를 보였다. 준결승에서 베트남을 상대로 3대0 대승을 거두기도 했다. 중국 축구는 '늪 축구' '질식 수비' '안티 풋볼'이라는 평가를 받았다. 그런데 우승의 기대감을 가졌던 결승에서 일본의 수준 높은 공격 축구에 와르르 무너지고 말았다. '재미없는 안티 풋볼'로는 대회 정상에 서기 어렵다는 걸 보여주는 듯 했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com