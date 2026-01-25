'미쳤다' 손흥민 같이 뛰자! 레반도프스키(37, LAFC) 미국 갑니다…선수 본인이 원한다→시카고 파이어 FC도 유력 선택지

[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나의 로베르트 레반도프스키(37)가 미국 메이저리그사커(MLS)로 합류할 것이란 전망이 나온다.
스페인 마르카는 25일(한국시각) '2025~2026시즌 초반이지만, 레반도프스키의 미래는 바르셀로나에 없을 수 있다'며 'MLS에서 구체적인 선택지를 이미 확보한 상태'라고 보도했다.
레반도프스키는 꾸준히 미국행 가능성이 제기돼 왔다. 그와 바르셀로나의 계약은 오는 여름 이적시장에 만료된다. 재계약이 이뤄지지 않을 경우 레반도프스키는 자유롭게 새로운 팀을 고를 수 있다. 보루시아 도르트문트, 바이에른 뮌헨, 바르셀로나에서 활약하며 통산 846경기 621골을 기록한 그의 커리어를 고려하면, MLS 합류는 또 하나의 큰 이벤트가 될 수 있다.
가장 유력한 곳은 시카고 파이어 FC다. 시카고 지역에는 약 70만명의 폴란드계 주민들이 거주하고 있다. 레반도프스키의 연봉은 큰 걸림돌이 되지 않으며, 선수 본인 역시 이 가능성을 긍정적으로 보고 있다고 한다. 상업적인 측면에서도 레반도프스키 영입은 시카고 파이어에게 좋은 선택일 수 있다.
LAFC(로스앤젤레스 FC) 역시 선택지로 거론된다. 다만 신중할 필요가 있다는 지적이다. LAFC는 데니스 부앙가와 손흥민을 중심으로 공격을 전개하는데, 두 선수 모두 측면 플레이와 역습에 능하다. 레반도프스키와 같은 스트라이커에게는 LAFC의 전술이 적합하지 않을 수 있다. LAFC에서 올리비에 지루가 제역량을 발휘하지 못한 것과 비슷한 맥락이다.
레반도프스키가 어느 팀으로 향할지는 정해지지 않았다. 슈퍼스타의 이적설만으로도 MLS는 기쁨의 미소를 짓고 있다.
매체는 '아직 공식적인 발표는 없지만, 무대는 이미 마련됐다'며 'MLS는 계속해서 글로벌 스타들의 목적지로 자리매김하고 있으며, 한 시대를 대표하는 득점 기계 레반도프스키가 그 다음 주자가 될 가능성이 크다'고 전했다. 이어 '최종 결정은 영향력과 경쟁 환경, 그리고 상업성에 달려 있겠지만, 모든 정황은 그의 가까운 미래가 미국을 향하고 있음을 가리키고 있다'고 덧붙였다.