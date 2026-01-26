깜짝 반전! 슬롯 전격 경질→리버풀, 알론소 사령탑 접촉 '긍정 답변'…시즌 끝나면 즉시 결단, 2순위는 'PSG의 엔리케'

기사입력 2026-01-26 06:30


깜짝 반전! 슬롯 전격 경질→리버풀, 알론소 사령탑 접촉 '긍정 답변'……
사비 알론소가 리버풀 차기 사령탑 후보로 급부상했다. 사진=SNS

깜짝 반전! 슬롯 전격 경질→리버풀, 알론소 사령탑 접촉 '긍정 답변'……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]리버풀이 아르네 슬롯 감독의 경질을 고려하고 있다.
차기 감독으로는 사비 알론소가 언급된다.

영국 기브미스포츠는 25일(한국시각) '리버풀은 아르네 슬롯 감독을 대체할 후보로 사비 알론소와 접촉했다'고 보도했다. 리버풀은 같은날 열린 본머스와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 23라운드 경기에서 2대3으로 패배했다. 이번 시즌 벌써 7번째 패배다. 사실상 2025~2026시즌 EPL 우승은 물 건너갔다고 봐도 과언이 아니다. 지난 시즌 EPL에서 우승했던 리버풀의 위엄은 온데간데없다. 팀의 부진은 결국 슬롯 감독과의 이별로 이어질 수 있다.


깜짝 반전! 슬롯 전격 경질→리버풀, 알론소 사령탑 접촉 '긍정 답변'……
아르네 슬롯 리버풀 감독. 사진=로이터 연합뉴스
매체는 '첫 시즌에 여유 있게 우승을 차지했던 슬롯 감독은 두 번째 시즌에서 기대만큼의 성과를 내지 못하고 있다'며 '그의 감독직이 위태로울 수 있다는 목소리도 나오고 있다'고 전했다.

다만, 슬롯 감독은 시즌이 끝날 때까지는 지휘봉을 유지할 가능성이 크다. 리버풀은 시즌 도중 감독 교체를 단행하기보다는 시즌이 끝난 뒤 변화를 모색할 수 있다. 슬롯 감독 체제에서 EPL '톱 4' 진입과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 도전에 집중한다.


깜짝 반전! 슬롯 전격 경질→리버풀, 알론소 사령탑 접촉 '긍정 답변'……
AFP 연합뉴스
차기 감독으로는 사비 알론소가 거론되고 있다. 그는 레알 마드리드에서 경질된 이후 어느 팀에도 소속돼 있지 않다. 앞서 스페인 아스는 리버풀이 알론소 측과 접촉했으며 긍정적인 신호를 받았다고 전했다.

알론소는 과거 리버풀에서 선수로 5시즌을 뛰며 팬들의 큰 사랑을 받았다. 슬롯 감독의 후임으로 가장 인기 있는 선택지가 될 전망이다.


깜짝 반전! 슬롯 전격 경질→리버풀, 알론소 사령탑 접촉 '긍정 답변'……
EPA 연합뉴스
알론소는 레알 마드리드에서는 기대 이하의 성적을 냈다. 하지만, 그 전 팀인 바이엘 레버쿠젠에서 3년을 보내며 인상적인 성과를 보였다. 그는 레버쿠젠을 구단 역사상 최초로 독일 분데스리가 무패 우승으로 이끌었다.

앞서 알론소는 위르겐 클롭 리버풀 전 감독이 떠난 이후 후임으로 거론됐지만, 당시 레버쿠젠 잔류를 선택했다. 이후 슬롯 감독이 리버풀의 지휘봉을 잡았다.


한편, 파리생제르망(PSG)의 루이스 엔리케 감독도 리버풀의 선택지 중 하나다. 지난 시즌 PSG를 UEFA 챔피언스리그 우승으로 이끈 지도력이 높게 평가되고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 임신 7개월차 낙상 사고 "아픈 것보다 아기부터 걱정"

2.

지석진, 한강뷰 52평 사는데 주식은 '대실패'..."코스피 5000인데 나만 떡락"

3.

전현무, '600억 자산설' 나오게 한 예능 성공 "뉴스 일부러 못하는 척" ('사당귀')

4.

'46세 출산' 최지우 "김태희 딸 예뻐...6살 내 딸, 母만큼 예쁘려면 좀 걸릴려나" ('미우새')

5.

김혜수 한마디에 판 커졌다…박준면, 김치 사업 시작한 진짜 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

3.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

4.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

5.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

3.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

4.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

5.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.