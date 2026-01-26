초대박! 김민재(첼시, 29) 품으려 '영입 원칙'까지 깬다…"KIM 에이전트 측에 연락"→팀 내 최고령자 될까

기사입력 2026-01-26 02:53


초대박! 김민재(첼시, 29) 품으려 '영입 원칙'까지 깬다…"KIM 에…
사진=SNS

초대박! 김민재(첼시, 29) 품으려 '영입 원칙'까지 깬다…"KIM 에…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]첼시의 김민재(29)에 대한 관심은 현재 진행형이다. 겨울 이적시장의 마감이 임박한 가운데 첼시가 성과를 낼 수 있을지 관심이 모아진다.

미국 스포츠일러스트레이티드는 25일(한국시각) '첼시는 수비진 강화를 원하고 있다'며 '첼시는 스타드 렌의 제레미 자케(20) 영입 과정에서 변수가 발생한 뒤, 바이에른 뮌헨의 센터백 김민재에게 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다'고 보도했다.


초대박! 김민재(첼시, 29) 품으려 '영입 원칙'까지 깬다…"KIM 에…
AP 연합뉴스
자케는 해당 포지션에서 첼시의 최우선 타깃으로 여겨지고 있지만, 그를 영입하는 데 드는 비용은 결코 적지 않다. 실제로 유럽 대부분의 빅클럽들이 관심을 보이는 가운데, 렌은 자케에게 최대 7000만유로(약 1200억원)에 달하는 이적료를 책정했다.

사실상 자케를 이번 시즌까지 팀에 남기겠다는 렌의 의지로 보인다. 첼시는 자케를 즉시 데려오는 대신 이번 시즌 남은 기간 렌에 그대로 남겨두고, 올여름 영입하는 방식을 고려 중이었다. 자케 본인은 첼시와 개인 조건에 합의한 상태로 알려졌지만, 렌은 그를 보내지 않겠다는 의지가 강하다.

또한 자케를 여름 이적시장에서 데려오는 것은 즉각적인 수비 보강이 아니다. 리암 로세니어 첼시 감독은 레비 콜윌의 십자인대(ACL) 부상 이후 대체자원을 간절히 바라고 있다.


초대박! 김민재(첼시, 29) 품으려 '영입 원칙'까지 깬다…"KIM 에…
로이터 연합뉴스
첼시는 타깃을 김민재로 바꿨다. 김민재는 바이에른 뮌헨에서 로테이션 자원으로 한정적인 기회를 받고 있다. 크리스티안 폴크 기자에 따르면 첼시는 김민재의 에이전트 측에 관심을 전달했다.

매체는 '김민재는 뱅상 콤파니 감독 체제에서 주전으로 자리 잡지 못하고 있으며, 올 시즌 분데스리가 선발 출전은 8경기에 불과하다'며 '뮌헨은 김민재의 퍼포먼스에 매우 만족하고 있지만, 선수가 더 큰 역할을 원해 다른 곳을 모색할 가능성도 인지하고 있다'고 전했다.


초대박! 김민재(첼시, 29) 품으려 '영입 원칙'까지 깬다…"KIM 에…
사진=SNS
김민재가 첼시로 이적한다면 그는 로세니어 감독의 스쿼드에서 가장 나이가 많은 선수다. 현재 첼시에서 28세가 넘는 선수는 전력 외 자원인 라힘 스털링(31)이 유일하다. 스털링이 팀을 떠난다면 김민재가 팀 내 최고령자가 될 수도 있다. 김민재 영입은 젊고 유망한 선수를 우선으로 하는 첼시의 기존 영입 전략과는 다른 행보가 될 수 있다.


완전 영입에 부담을 느낀다면 첼시가 김민재의 임대를 선택할 수도 있다. 이렇게 되면 뮌헨 입장에서는 받아들일 이유가 전혀 없다.

매체는 '임대 이적은 첼시 입장에서는 현실적인 선택이 될 수 있다'면서도 '1월 이적시장이 마감되기 전 김민재의 대체자를 찾아야 하는 뮌헨에게는 매력적인 옵션이 아닐 수 있다'고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 임신 7개월차 낙상 사고 "아픈 것보다 아기부터 걱정"

2.

김승현 母, 남편 은퇴에 돈 걱정부터…악플 이어지자 "타고났는데 어떡해"

3.

박미선, 유방암 투병 중 아들과 데이트…삭발 후 풍성해진 머리

4.

지석진, 한강뷰 52평 사는데 주식은 '대실패'..."코스피 5000인데 나만 떡락"

5.

차은우 '200억 탈세' 단순 실수 아니었나…변호사 "치밀하게 설계된 흔적 선명"

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

3.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

4.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

5.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

3.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

4.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

5.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.