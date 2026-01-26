[오피셜]KFA, 2025~2026 아시아 여자챔피언스리그 준결승·결승전 개최 신청

|
[스포츠조선 윤진만 기자]대한축구협회(KFA)가 2025~2026시즌 아시아 여자 챔피언스리그 준결승전 및 결승전 개최 의향서를 아시아축구연맹(AFC)에 제출했다.
KFA에 따르면, AFC는 준결승전에 진출한 팀이 소속된 회원협회를 대상으로 개최지를 선정할 예정이다. 개최 의향서를 제출하더라도 해당 협회 소속 팀이 준결승전에 진출하지 못할 경우 개최는 불가능하기 때문에 KFA 개최 신청이 유효하기 위해서는 수원FC가 준결승전에 진출해야 한다.
우한 장다는 지난해 현재 수원FC로 이적한 김혜리 등의 활약으로 대회 초대 우승을 차지한 바 있다. 수원은 올시즌 지소연 김혜리 등 대표팀 주축 선수들을 영입하며 전력을 보강한 상태로, 준결승에 진출할 경우 북한의 내고향여자축구단과 남북대결이 성사될 가능성도 있다.
KFA는 여자 챔피언스리그의 정식 출범 이전인 2019년 첫 파일럿 토너먼트를 용인에서 개최한 바 있다. "이번 유치 신청으로 7년만에 다시 유치가 성사될 경우 여자축구 활성화와 WK리그 국제경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대된다"라고 했다.
한편, 아시아 여자 챔피언스리그 8강에는 수원과 우한 외에도 멜버른 시티(호주)-PFC 나사프(우즈베키스탄), 도쿄 베르디(일본)-스탈리온 라구나(필리핀), 내고향여자축구단(북한)-호치민시티(베트남)이 4강행 티켓을 놓고 격돌한다.
