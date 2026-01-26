[속보]오현규 EPL 갑니다! '풀럼+팰리스+리즈' 3팀이나 붙었다…인기 대폭발! 치열한 영입 전쟁 'START'

풀럼이 오현규 영입에 관심을 갖고 있다. 사진=SNS, 스포츠조선 재가공.

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속 풀럼이 대한민국 국가대표 공격수 오현규(24) 영입에 총력을 다하고 있다.

영국 팀토크는 26일(한국시각) '풀럼은 셀틱에서 뛰었던 공격수 오현규 영입을 성사시키기 위해 강하게 밀어붙이고 있다'며 '리즈 유나이티드 역시 한국 국가대표 공격수 오현규를 영입할 기회를 제안받은 것으로 전해졌다'고 보도했다.


풀럼은 오현규 영입 경쟁에서 승리하기 위해 적극적으로 나서고 있다고 한다. 풀럼은 1월 이적시장 마감을 앞두고 공격진 보강을 위해 협상에 최선을 다하고 있다. 풀럼이 현재 오현규 영입에 유리한 위치를 점하고 있다고 알려졌지만, 여전히 변수는 있다. 경쟁자들이 우후죽순으로 생겨나고 있기 때문이다.

매체는 '크리스탈 팰리스와 리즈 유나이티드 역시 오현규 영입을 타진 중인 것으로 확인됐다'며 '오현규는 현재 다른 팀으로의 이적이 가능하며 EPL행에도 열려 있다는 점을 분명히 한 것으로 전해졌다'고 했다.


오현규는 지난 2023년 1월부터 2024년 여름까지 셀틱 소속으로 뛰며 47경기 12골을 기록한 뒤 KRC 헹크로 이적했다. 이번 시즌 오현규의 활약은 잉글랜드 구단들의 관심을 불러일으켰다. 오현규는 2025~2026시즌 헹크 소속으로 19경기에 선발 출전해서 9골을 기록했다. EPL 구단들의 관심도 여기에서 비롯됐다.


풀럼은 오현규 외에도 여러 공격수 카드를 노리고 있다. 풀럼은 이번 달 초부터 주시해 온 PSV 에인트호번 소속 공격수 리카르도 페피를 두고도 협상을 재개했다고 한다. 맨체스터 시티의 오스카 보브의 영입이 임박했다는 소식도 전해졌다.

매체는 '풀럼은 최소 한 명의 새로운 중앙 공격수 영입을 반드시 성사시키겠다는 입장'이라며 '오현규를 둘러싼 경쟁이 치열해지고 페피의 협상도 진행 중인 만큼, 앞으로 며칠이 결정적인 분수령이 될 전망'이라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

