'이런 억까가 있나' 잘나가던 맨유, 초비상! '맨시티-아스널전 연속골 폭발' 핵심 윙어, 햄스트링 부상으로 '10주' 아웃

27일(한국시각) 디어슬레틱에 따르면, 패트릭 도르구가 햄스트링 부상으로 약 10주간 결장할 것으로 보인다. 도르구는 26일 영국 런던 에미리츠 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 23라운드 원정 경기에서 후반 35분 부상으로 교체아웃됐다. 정밀 진단 결과, 햄스트링 진단을 받았고 두달 반 동안 뛸 수 없다.
맨유 입장에서는 치명적인 소식이다. 도르구는 최근 맨유 상승세의 주역이었다. 14일 경질된 루벤 아모림 감독 후임으로 맨유 지휘봉을 잡은 마이클 캐릭 임시 감독은 대대적인 변화를 택했다, 아모림 감독이 애지중지했던 스리백을 버리고 포백으로 돌아왔다. 선수 역할에도 변화를 택했다. 브라이언 음뵈모는 최전방으로 위치를 옮겼고, '캡틴' 브루노 페르난데스도 한칸 올라와 공격적인 역할을 부여받았다.
아모림 체제에서 윙백으로 활약하던 도르구는 왼쪽 날개로 자리를 옮겼다, 아마드 디알로와 함께 측면 공격을 책임졌다. 공격적인 역할을 부여받은 도르구는 그야말로 물만난 고기처럼 뛰어다녔다. 캐릭 감독의 데뷔전이었던 17일 맨시티와의 맨체스터 더비에서 쐐기골을 폭발시켰다. 음뵈모의 선제골에 이어 두번째 골을 터뜨리며 팀의 2대0 승리를 이끌었다.
이어진 '선두'이자 '왕년의 라이벌' 아스널과의 원정경기에서도 또 한번 최고의 모습을 보였다. 자책골로 리드를 내준 맨유는 전반 37분 음뵈모의 골로 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 6분 도르구가 강력한 중거리 슈팅으로 승부를 뒤집었다. 39분 코너킥 상황에서 미켈 메리노에게 동점골을 허용한 맨유는 42분 마테우스 쿠냐가 환상적인 중거리 슈팅으로 3대2 승리를 거뒀다.
하지만 도르구의 부상으로 빛이 바랬다. 경기 후 캐릭 감독은 "가벼운 경련 정도로 보인다"고 했지만, 생각보다 상태는 좋지 않았다. 현재 맨유는 부상 부위를 계속 체크하고 있으며, 복귀 시점은 아직 결정되지 않았다. 일단 썩 좋지 않은 것만은 분명하다. 10주 결장이 확정될 경우 도르구는 향후 8경기에 나설 수 없게 된다. 3월 A매치 휴식기 이후인 4월 11일 리즈 유나이티드전에서 복귀할 가능성이 높다.
맨유는 지난해 12월 초 허리 부상으로 쓰러진 수비수 마타이스 더 리흐트에 이어 도르구까지 부상자 명단에 오르는 불운을 겪게 됐다. 맨유는 최근 아프리카 네이션스컵에서 핵심 자원들이 돌아오고, 부상자들이 속속 복귀하며 정상 스쿼드를 구축했는데, 도르구의 부상으로 다시 신음하게 됐다. 도르구는 올 시즌 EPL에서 22경기에 출전해 3골-3도움을 기록 중이다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com