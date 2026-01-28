오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

기사입력 2026-01-28 01:20


오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이…
리즈 유나이티드와 풀럼, 크리스털 팰리스가 한국 국가대표 공격수 오현규 영입을 노리고 있다. 사진=UEFA 유로파리그·SNS, 스포츠조선 재가공.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이…
사진=KRC 헹크

[스포츠조선 강우진 기자]오현규(24)가 풀럼의 관심을 받고 있지만, 행선지가 바뀔 가능성은 충분히 존재한다. 리즈 유나이티드와 크리스털 팰리스의 관심이 반가울 수밖에 없는 이유다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 여러 팀이 관심을 보이면서 한국 국가대표 스트라이커 오현규의 빅리그 입성이 눈앞으로 다가왔다.


오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이…
사진=SNS, 스포츠조선 재가공.
영국 요크셔 포스트는 27일(한국시각) '리즈 유나이티드와 크리스털 팰리스가 헹크(벨기에)의 공격수 오현규 영입과 관련해 접촉한 것으로 전해졌다'고 보도했다. 이들 팀보다 오현규 영입에 적극적인 곳은 풀럼이다. 풀럼은 EPL에서 7위에 올라있다. 강등권 바로 위에 있는 리즈 유나이티드와 크리스털 팰리스보다 수준 높은 팀으로 분류된다. 다만 풀럼은 오현규 외에도 여러 공격수와 접촉하고 있다. 오현규를 최우선 타깃으로 고려하지 않을 수 있다. 리즈 유나이티드와 크리스털 팰리스와의 협상에 소홀해서는 안 되는 이유다.


오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이…
사진=KRC 헹크
오현규는 더 많은 출전 기회를 위해 지난 2024년 셀틱을 떠나 헹크로 향했다. 오현규는 셀틱 시절 공식 대회 47경기에 출전해 12골을 기록했지만, 선발 기회를 꾸준히 확보하지 못했다. 헹크에서 오현규는 71경기에 나서 22골을 넣으며 존재감을 키웠다. 잉글랜드팀들의 관심도 여기서 비롯됐다.


오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이…
헹크
앞서 영국 팀토크는 리즈 유나이티드와 크리스털 팰리스가 에이전트를 통해 오현규 영입 가능성을 탐색했다고 전했다. 두 구단 모두 공격수 보강을 원하고 있다. 리즈는 최근 3-5-2 포메이션으로 전환하면서 최전방 공격진 보강의 필요성이 더욱 커진 상황이다. 도미닉 칼버트-르윈과 루카스 은메차로는 스쿼드 뎁스가 충분하지 않다는 평가다.

울버햄튼의 스트랜드 라르센도 리즈의 타깃으로 보이지만, 영입은 쉽지 않을 전망이다. 라르센은 여러 구단의 관심을 받고 있으며, 이적료는 최대 4000만파운드(약 791억원)에 이를 수 있다는 예측이 나온다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

2.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

3.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

4.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

3.

미쳤다! '韓 축구 초대형 경사' 이강인(24, 토트넘) 초대박, 손흥민 자리 차지할까..."PSG 이적 즉시 거절"→"여름에는 모른다"

4.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

5.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

3.

미쳤다! '韓 축구 초대형 경사' 이강인(24, 토트넘) 초대박, 손흥민 자리 차지할까..."PSG 이적 즉시 거절"→"여름에는 모른다"

4.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

5.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.