"이강인의 PSG, 뉴캐슬 꺾고 16강 직행할까" UCL리그 페이즈 8차전 프로토 승부식 13회차 마감(28일 오후 11시) 임박[공식발표]

"이강인의 PSG, 뉴캐슬 꺾고 16강 직행할까" UCL리그 페이즈 8차전
"이강인의 PSG, 뉴캐슬 꺾고 16강 직행할까" UCL리그 페이즈 8차전



서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가오는 1월 29일(목) 오전 5시(한국시간)에 열리는 2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 8차전 경기들을 대상으로 한 프로토 승부식 13회차의 마감이 임박했다고 밝혔다.

이번 프로토 승부식 13회차에서 UCL을 대상으로 하는 각 게임들은 일반 핸디캡 언더오버 SUM 등 다양한 게임유형으로 즐길 수 있으며, 1월 28일(수) 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매가 가능하다.

UCL 리그 페이즈는 총 36개 팀이 참가해 경쟁을 펼치며, 4개 포트(각 9팀)에서 각각 2팀씩을 배정받아 총 8경기(홈 4경기·원정 4경기)를 소화하는 방식으로 진행된다. 리그 페이즈 성적에 따라 1~8위 팀은 상위 토너먼트에 직행하고, 9~24위 팀은 플레이오프를 통해 토너먼트 진출 여부를 가리게 된다.

이번 8차전 결과에 따라 상위 토너먼트 직행 팀과 플레이오프 진출 팀이 최종 확정될 예정이다. 특히 중위권 팀들이 비슷한 승점을 기록하고 있어, 최종 라운드 결과에 따라 순위가 크게 변동될 가능성도 높은 상황이다.

이번 회차 주요 경기로는 6위(4승1무2패) 파리 생제르맹과 7위(4승1무2패) 뉴캐슬 유나이티드의 맞대결이 꼽힌다. 두 팀 모두 승점 확보 여부에 따라 순위가 달라질 수 있는 상황으로, 신중한 경기 운영 속에서도 끊임없이 득점을 노리는 치열한 공방이 예상된다.

이와 함께 상위 토너먼트 진출을 노리는 11위(4승1무2패) 맨체스터 시티와 플레이오프 진입을 바라보는 17위(3승1무3패) 갈라타사라이의 경기 역시 관심을 모은다.또한 바르셀로나-코펜하겐, 도르트문트-인테르, SL벤피카-레알 마드리드전 등은 득점 상황에따라경기양상이급변할 수 있는 매치업으로, 축구팬들의 이목이 집중되고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "챔피언스리그 리그 페이즈 8차전 경기들이 동시에 열리는 만큼 상위 토너먼트 진출을 놓고 치열한 접전이 펼쳐질 것으로 보인다"며, "다양한 게임 유형을 통해 챔피언스리그를 즐길 수 있는 프로토 승부식 13회차에 많은 해외 축구팬들의 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

챔피언스리그 리그페이즈8차전 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 13회차 관련 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.


"이강인의 PSG, 뉴캐슬 꺾고 16강 직행할까" UCL리그 페이즈 8차전

